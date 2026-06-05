موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في مصر والتوقعات بترحيلها

يتضمن المقالة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في مصر، واتفاقها مع يوم الأربعاء 17 يونيو، كما تتناول إمكانية ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع لتحقيق عطلة متصلة، وتستعرض قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026 وتأثير سياسة الترحيل على الموظفين.

بعد استئناف العمل في القطاعين العام والخاص في الأول من يونيو عقب عطلة عيد الأضحى التي امتدت من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو، يبرز موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 كأول إجازة رسمية منتظرة ضمن التقويم المتبقي لشهر يونيو، حيث يترقب العاملون الإعلان الرسمي بشأنها.

ويأتي تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في وقت يتطلع فيه الملايين من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص إلى هذه العطلة الدينية، خاصة بعد تطبيق قرار ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، مما يتيح الاستفادة من عطلات متصلة لعدة أيام. وفقًا لخريطة الإجازات، جاء موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 ليوافق يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، لتكون أول عطلة رسمية يحصل عليها الموظفون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الإجازة ضمن الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر خلال شهر يونيو 2026. بحسب الأجندة الرسمية للإجازات، فإن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 يصادف يوم الأربعاء 17 يونيو، لتكون بهذا أول عطلة رسمية بعد عيد الأضحى. كما تأتي إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وهي ثاني الإجازات الرسمية خلال الشهر نفسه، مما يجعل يونيو من أكثر الأشهر التي تشهد مناسبات وعطلات رسمية.

في حال صدور قرار بترحيل موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس، سيتمكن العاملون من الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام متتالية تشمل: يوم الثلاثاء 16 يونيو (إذا تم ترحيل الإجازة)، والأربعاء 17 يونيو (اليوم الأصلي للإجازة)، والخميس 18 يونيو (الترحيل). وينطبق الأمر ذاته على إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، حال اتخاذ قرار بترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وذلك وفق السياسة التي تتبعها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتنظيم الإجازات الرسمية.

حتى الآن لم يصدر قرار بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، سواء بالإبقاء على موعديهما الأصليين أو ترحيلهما إلى يوم الخميس، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار في وقت لاحق، ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال الأيام المقبلة. جاءت قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026 للعاملين في كافة قطاعات الدولة الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص كالتالي: إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، إلى جانب العطلات الرسمية الأخرى المقررة خلال الأشهر القادمة.

تسهم سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع في منح العاملين فرصة للاستفادة من عطلات أطول، كما تساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بقرارات الحكومة المتعلقة بـ موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 وغيرها من الإجازات الرسمية كل عام. نصائح للموظفين قبل الإجازة تشمل: متابعة القرارات الرسمية عبر متابعة البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء لمعرفة القرار النهائي بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026.

تنظيم العمل مسبقًا بإنهاء المهام العاجلة قبل الإجازة لتجنب تراكم العمل. التواصل مع الجهة الإدارية لاستيضاح آلية تطبيق الإجازة في القطاع المعني. التخطيط للعطلة لاستغلال الإجازة في الاسترخاء أو السفر أو صلة الرحم





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