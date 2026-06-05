موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير وزيادة المرتبات في يوليو

أعلنت وزارة المالية المصرية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 ليبدأ في 18 يونيو، مع زيادة جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2026 بتكلفة 100 مليار جنيه، تشمل علاوات وحوافز للموظفين والمعلمين والقطاع الطبي.

شهدت محركات البحث في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث من قبل العاملين بالقطاع الحكومي حول جدول وموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 ، وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير عملية الصرف.

وقد أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على التيسير على المواطنين وتقديم موعد صرف المرتبات عن الشهر الجاري، لتلبية احتياجات الأسر المصرية مع قرب عطلة رأس السنة الهجرية. ويأتي تحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 في ظل اهتمام الملايين من الموظفين بمعرفة التفاصيل الدقيقة للصرف، خاصة مع الحاجة إلى السيولة النقدية لتلبية متطلبات المعيشة المتزايدة.

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات يوم 18 من الشهر الجاري لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف. ويهدف هذا التبكير إلى منح الموظفين فرصة للاستفادة من المرتبات قبل إجازة رأس السنة الهجرية وأيضًا قبل عطلة نهاية الأسبوع، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

وتتم عملية الصرف من خلال أماكن متعددة، حيث أوضحت الوزارة أن المرتبات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المحددة، مع دعوة الموظفين إلى عدم التزاحم على الماكينات، لأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من الموعد المحدد. بالنسبة للحد الأدنى لمرتبات شهر يونيو 2026، فقد جاء حسب الدرجات الوظيفية كالتالي: الدرجة الممتازة 12,000 جنيه، والدرجة العالية 9,000 جنيه، ودرجة المدير العام 8,500 جنيه، والدرجة الأولى 7,500 جنيه، والدرجة الثانية 6,500 جنيه، والدرجة الثالثة 5,500 جنيه، والدرجة الرابعة 4,500 جنيه، والدرجة الخامسة 3,500 جنيه، والدرجة السادسة 2,500 جنيه.

ومن المقرر أن تشهد هذه المرتبات زيادة جديدة اعتبارًا من يوليو 2026، حيث أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027. وتفصيلاً، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، مما يرفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

وتشمل الزيادة: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وحافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بتكلفة 77.5 مليار جنيه، وحافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريًا للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، وحافز تميز 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة بتكلفة 14 مليار جنيه، وزيادة إضافية 750 جنيهًا شهريًا للقطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بتكلفة 8.5 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من هذه الزيادة، بالإضافة إلى 640 ألفًا بالقطاع الطبي وجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وقبل موعد صرف مرتبات يونيو، تقدم وزارة المالية نصائح للموظفين: عدم التزاحم على ماكينات الصراف لأن المرتبات متاحة طوال الشهر، واستخدام القنوات الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع لتجنب الطوابير، ومتابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة أي تحديثات عن موعد الصرف، والتخطيط المالي للنفقات مع اقتراب عطلة رأس السنة الهجرية. ويأتي هذا التبكير في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة





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مرتبات يونيو 2026 زيادة المرتبات وزارة المالية مصر

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