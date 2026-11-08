موعد مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة والبث المباشر عبر beIN SPORTS.

تحل فريقة طرابزون سبور ضيفاً على نادي ألانيا سبور في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي الممتاز لموسم 2026-2027. تأتي هذه المواجهة الكروية ضمن جدولة المباريات المحددة للتعرف على تشكيلات الفريقين وأداء اللاعبين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الرياضية في تاريخ الأحد الموافق 8 نوفمبر من عام 2026. ينطلق الحكم صافرة البداية للمواجهة في تمام الساعة الثالثة والخمسون دقيقة من عصر يوم الأحد بتوقيت القاهرة المصرية. وبالنسبة للوقت في المملكة العربية السعودية، تبدأ المباراة في الساعة الثالثة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكون وقت انطلاق المباراة في الساعة السابعة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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تقوم شبكة قنوات beIN SPORTS بنقل المباراة مباشرة للجمهور العربي. تنطلق البثوث عبر قناة beIN Sports HD 5 كقناة رئيسية لعرض أحداث اللقاء. يترأس لجنة التعليق الصوتي الإعلامي نوفل باشي للقيام بمهمة التغطية الصوتية عبر القناة المحددة.

يمكن للجمهور متابعة البث المباشر عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات الشركة. يتيح تطبيق TOD مشاهدة الحدث الرياضي مباشرة على مختلف الأجهزة. تشمل هذه الأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. كما تدعم الشاشة الذكية عرض المباراة عبر خدمة beIN CONNECT التابعة لنفس الشبكة.

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أوضاع الفريقين قبل المواجهة

يدخل نادي طرابزون سبور المباراة ومعنوياته مرتفعة جداً بين اللاعبين. حقق الفريق الخامس انتصارات متتالية في منافسات الدوري. وصل رصيد طرابزون سبور إلى اثنين وعشرين نقطة حالياً. يحتل الفريق المركز الثالث بشكل واضح في جدول ترتيب النقاط.

في الجانب الآخر، يبحث نادي ألانيا سبور عن استعادة توازنه الفني. يعاني الفريق من سلسلة نتائج سلبية مؤخرته. يحمل ألانيا سبور رصيداً من اثنتي عشرة نقطة في حوزته. يحتل الفريق المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري بشكل دقيق.

يأمل ألانيا سبور في الخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء. يعتمد الفريق بشكل أساسي على عاملي الأرض والجمهور. يستخدم النادي الملعب الخاص به كمصدر قوة للدفاع والهجوم.

تفاصيل الملعب والمنافسة

تستضيف مدينة ألانيا على ملعب ألانيا أوبا المواجهة بين الفريقين. يعتبر هذا الملعب المقر الأساسي لنادي ألانيا سبور. يسعى الفريق المضيف لتحقيق نتيجة جيدة أمام الجمهور.

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تعتبر الجولة الحادية عشرة مرحلة هامة في الموسم الحالي. يسعى كل فريق للحصول على نقاط تعزز مركزه. تتنافس الفرق لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

تغطي القناة الرياضية الحدث بتقنيات حديثة. يقدم المعلق نوفل باشي تحليلات دقيقة للأحداث. يتابع الملايين المباراة عبر المنصات الرقمية المختلفة.

تتيح خدمة البث المباشر تجربة مشاهدة سلسة. يمكن الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت بسهولة. تحافظ الشبكة على حقوق النقل الحصري للحدث.