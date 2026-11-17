تعرف على موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر والقناة الناقلة، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

يواصل المنتخب الأول لكرة القدم في مصر تحضيراته النفسية والفنية لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب مالاوي ، في إطار الجولات الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2027. وتبرز هذه المواجهة كعقدة رئيسية في مسيرته، حيث يسعى الفريق الوطني لاستغلال التفوق الذي حققه في اللقاء السابق لربط النقاط الثلاث والحفاظ على صدارة المجموعة.

تُقام هذه المواجهة الرياضية الهامة في يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، وهو الموعد الذي ينتظره ملايين المشجعين والمتابعين على مستوى البلاد. تأتي أهمية اللقاء في كونه يمثل محطة مرجعية لقياس جاهزية الفراعنة في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة، والتي تتطلب تركيزاً عالياً للحفاظ على الأفضلية الرياضية.

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تفاصيل الموعد والمكان الدقيق للمباراة

تحديد المكان والمكان الدقيق لهذه المواجهة يضيف بُعداً جغرافياً هاماً للحدث الرياضي، حيث تنطلق الكرة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت العاصمة القاهرة. يتم استضافة هذا اللقاء على ملعب بينجو الوطني، الواقع في مدينة ليلونجوي، وهو الموقع الذي سيستقبل الجماهير والمشجعين لمتابعة أحداث المواجهة المباشرة.

القنوات الناقلة وطرق متابعة الحدث

يحرص عشاق الرياضة على معرفة قنوات البث المباشر بدقة، حيث ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس بدور الناقل الرسمي والمنافسات التصفيات المؤهلة. تضمن هذه القناة متابعة دقيقة وشاملة لأحداث المباراة لحظة بلحظة، مما يتيح للجمهور متابعة كل تمريرة وتسديدة من اللاعبين.

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التدريبات والتحضيرات النهائية للفريق

في خطوة نحو التأهب النهائي، اختتم المنتخب المصري يومه التدريبي استعداداً جدياً لمواجهة الخصم، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني بقيادة المدرب علي ماهر. عقد المدرب مؤتمراً صحفياً في توقيت محدد لمراجعة الخطة التكتيكية، مما يعكس الجدية في التعامل مع تحدي اليوم وتحقيق الفوز.

الهدف الاستراتيجي في التصفيات القارية

تهدف هذه المواجهة إلى تعزيز موقع المنتخب الوطني في قمة المجموعة الثانية، عبر مواصلة الانتصارات المتتالية. يسعى اللاعبون لتحقيق الفوز خارج الديار، وهو ما يعزز فرصهم في حسم التأهل المبكر إلى البطولة القارية، مما يثري السجل التاريخي للفريق.