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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

baladtv#14 in مصر
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الدوري المصري · النادي الأهلي · بيراميدز
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الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري بينما أكد هاني أبوريدة ثقته في الجهاز الفني الجديد علي ماهر

تترقب الجماهير المصرية بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة التي تجمع النادي الأهلي بنظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل دلالات كبيرة وتأثيرا مباشرا على سباق المنافسة على صدارة الترتيب.

يستعد الفريق الأحمر بقيادة المدرب الحسين عموتة لخوض هذه التحدي الكبير المقرر إقامته يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. يسعى الأهلي إلى مواصلة مسيرته الإيجابية وتحقيق الفوز الذي يعزز فرصه في تقليص الفارق مع المتصدر بيراميدز، خاصة وأن الفريق الأحمر يحتل حاليا المركز الثاني برصيد عشرين نقطة محققا ستة انتصارات وتعادلين خلال الجولات الثماني الأولى.

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ومن المنتظر أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم يوم الخميس المقبل لبدء التحضير الفني والبدني المكثف لمواجهة قوية تتسم بالمنافسة الشديدة بين طرفين يطمحان لكسب النقاط الثلاث.

baladtv#14 in مصر

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الدوري المصري النادي الأهلي بيراميدز علي ماهر هاني أبوريدة

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