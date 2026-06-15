موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور

تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر إلى 18 يونيو، مع صرف القيم الحالية دون زيادات، على أن تطبق الزيادات الجديدة في يوليو 2026.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 أصبح حديث الساعة في مصر، حيث يترقب ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تفاصيل صرف مستحقاتهم المالية بعد إعلان الحكومة و وزارة المالية تبكير الموعد.

يأتي هذا التبكير في إطار جهود التيسير على العاملين وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف، خاصة مع قرب انتهاء العام المالي الحالي 2025-2026 والاستعداد لبدء تنفيذ موازنة العام الجديد. ووفقًا للجدول الرسمي، يبدأ الصرف اعتبارًا من 18 يونيو 2026، ليشمل نحو 4.5 مليون موظف في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة. يتساءل الموظفون عما إذا كانت مرتبات يونيو ستشمل الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وقد أوضحت وزارة المالية أن مرتبات هذا الشهر ستصرف بالقيم الحالية دون أي زيادات إضافية، على أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة مع مرتبات يوليو 2026. وتشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه للعاملين بالدرجة السادسة، بالإضافة إلى تحسين الحوافز والعلاوات لمختلف الفئات الوظيفية. وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدولة خصصت أكثر من 100 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول الموظفين.

لتسهيل عملية الصرف، وفرت وزارة المالية عدة قنوات منها ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني ميزة وتطبيقات الدفع الرقمي مثل إنستاباي وسهل. كما دعت الوزارة الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة طوال فترة الصرف. ونصحت بتحديث البيانات البنكية قبل الموعد لتجنب المشكلات الفنية، وخصصت الخط الساخن 15468 لتلقي الاستفسارات والشكاوى.

يمثل صرف يونيو محطة مهمة قبل بدء حزمة الزيادات الجديدة في يوليو، والتي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026-2027. جدول الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة يتضمن الدرجة الممتازة 13800 جنيه، والعالية 11800، ومدير عام 10300، والأولى 9800، والثانية 8500، والثالثة 8000، والرابعة 7300، والخامسة 7100، والسادسة 7100. وتصرف هذه القيم في يونيو 2026 قبل تطبيق الزيادات الجديدة.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتؤكد الحكومة التزامها بتحسين أوضاع العاملين ودعمهم في مواجهة الأعباء المعيشية





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