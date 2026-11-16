تفاصيل كاملة عن موعد مباراة ليبيا وتونس يوم 17 نوفمبر 2026، مع مواعيد البث المباشر والقنوات الناقلة للقاء في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

تستعد المنتخبات الوطنية في تونس وليبيا لمباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027. تنطلق مواجهتهم المباشرة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وسط ترقب كبير من الجمهور والجهات الإعلامية المتخصصة. تسعى كل من الفرق الوطنية لتحقيق نتيجة إيجابية تغير موازين القوى داخل المجموعة الثامنة وتعزز فرص التأهل المباشر للبطانة القارية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ صافرة البداية لمباراة ليبيا وتونس في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس. وينعكس ذلك بتوقيت مكة المكرمة على الساعة 7:00 مساءً، وبتوقيت أبوظبي على الساعة 8:00 مساءً. تنقل اللقاء حصرياً قناة beIN Sports 1، التي تضم في ملفاتها الرياضية أبرز المباريات الدولية والمحلية. يتوفر البث المباشر للمشاهدين عبر منصة TOD الإلكترونية، والتي تتيح متابعة قنوات beIN Sports بجودة عالية. كما يمكن لمشتركي الخدمة متابعة اللقاء عبر منصة beIN CONNECT وفقاً لحقوق الإتاحة المتاحة في كل دولة.

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ترتيب المجموعة ورصيد النقاط

يحتل منتخب ليبيا حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط مكتسبة. جاءت هذه النقاط بعد تحقيق المنتخب الليبي فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً، مقابل هزيمة واحدة تعرض لها. في المقابل، يأتي منتخب تونس في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد من النقاط، أي نقطتين فقط. جمع الفريق التونسي هذه النقاط من تعادلين مقابل هزيمة واحدة، مما يضعه في موقف صعب أمام مواجهة ليبيا.

تاريخ المواجهة والاتجاه العام

تأتي هذه المباراة بعد أيام قليلة من اللقاء الأخير بين الفريقين في الجولة الثالثة من التصفيات. انتهت تلك المواجهة لصالح منتخب ليبيا بهدفين دون مقابل، مما أكسبه زخماً معنوياً ومادياً. يسعى الفريق الليبي إلى تثبيت قدمه في صدارة المجموعة أو استعادة مكانته، بينما يسعى تونس لتجاوز المراكز المتأخرة وتغيير المسار. يعكس التباين في النتائج السابقة وضغوطاً مختلفة على كلا الطاقين الفنيين والإداريين.

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التوقعات وتأثير النتيجة

مع اقتراب موعد المباراة، يركز المحللون على أداء الفريقين في الشوط الثاني وقدرتهما على استغلال الفرص. يمثل الفوز في هذه الجولة خطوة حاسمة للفريقين نحو تحقيق حلم المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2027. تظل قناة beIN Sports المنصة الرئيسية لمتابعة التفاصيل اللحظية والتحليلات الفنية للمباراة. يتابع ملايين المشاهدين في المنطقة العربية سير الأحداث عبر المنصات الرقمية والقنوات الأرضية.

حقوق البث والتغطية الإعلامية

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