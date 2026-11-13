موعد مباراة مصر ومالاوي والقنوات الناقلة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تعرف على موعد مباراة مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة عبر beIN Sports 2 ومنصة TOD وخدمة beIN CONNECT ضمن الجولة الثالثة.

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام منتخب مالاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، في لقاء يبحث فيه الفراعنة عن تعزيز فرصهم في التأهل من المجموعة الثانية. وتقام مباراة مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ويحمل اللقاء أهمية خاصة لجماهير الكرة المصرية والأفريقية على حد سواء.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي. ويمكن للمشاهدين العرب متابعة المباراة عبر القنوات والمنصات الرسمية الناقلة المحددة في هذا التقرير.

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موعد مباراة مصر ومالاوي وقنوات النقل المعتمدة

تنقل قناة beIN Sports 2 مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا بشكل مباشر. وتعد هذه القناة الخيار الأساسي لمتابعة اللقاء على شاشة التلفزيون لجمهور المنتخب المصري.

يمكن كذلك مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر منصة TOD، التي توفر متابعة قنوات beIN Sports ومبارياتها عبر الإنترنت للمشتركين. وتتيح هذه المنصة للمتابعين مشاهدة اللقاء من الهاتف الذكي أو الحاسوب.

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كما يمكن متابعة اللقاء من خلال خدمة beIN CONNECT، وذلك وفقا لحقوق البث المتاحة. وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية المشاهدة عبر كل وسيلة تخضع لحقوق البث في كل دولة.

مصر تتصدر المجموعة الثانية ومالاوي يطارد النقاط

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا. وبدأ الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا.

بعد ذلك حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد. وجاء هذا الفوز ليمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة مالاوي.

في المقابل، يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ويتطلع الفريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر، بهدف تعزيز موقفه في الجدول وتقليص الفارق مع أصحاب المراكز الأعلى.

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علي ماهر يبدأ مهمته مع الفراعنة

يمثل لقاء مالاوي الظهور الأول للمدرب علي ماهر على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، خلفا للمدرب حسام حسن الذي رحل عن المنتخب. ويستهل علي ماهر مهمته الجديدة وسط آمال جماهيرية بتحقيق بداية إيجابية.

تحظى المباراة بمتابعة واسعة لأنها تمثل اختبارا مبكرا للجهاز الفني الجديد في ظل المنافسة القوية على صدارة المجموعة. ويعول المتابعون على قدرة المنتخب على الحفاظ على موقعه في المقدمة.

يتولى التعليق على مباراة مصر ومالاوي المعلق الرياضي علي محمد علي، ليكون صوته رفيقا للجمهور طوال أحداث المواجهة من الصافرة الأولى حتى النهاية.