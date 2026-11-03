موعد ومكان مباراة أتلتيكو ومدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026

تعرف على كافة التفاصيل لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، включая الموعد المحدد، القنوات الناقلة، واسم المُعلق الرسمي للمباراة.

تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد مواجهة كبرى بين نادي أتلتيكو مدريد ونادي بايرن ميونخ الألماني ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027. وتقام هذه المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء الثالث من شهر نوفمبر عام 2026، على أرضية ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو ، مما يجعلها فرصة ذهبية لمتابعي كرة القدم الأوروبية لمتابعة أداء الفريقين في هذه المرحلة المهمة من البطولة القارية.

توقيت انطلاق المباراة ودقات الساعة

ينطلق صافرة حكم المباراة بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة المصرية. وفي المملكة العربية السعودية، تكون التوقيت المحدد لانطلاق الأحداث الرياضية هو الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيكون التوقيت هو منتصف الليل تماماً الساعة الثانية عشرة بتوقيت أبوظبي، ليتابع المشجعون العرب أحداث اللقاء في أوقات مختلفة من الليل.

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تحليل الوضع الراهن للفريقين

يخوض بايرن ميونخ هذا الاختبار وهو يتربع على المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، محقّقاً فوزاً واحداً وتعادلاً اثنين في أول ثلاث مباريات خاضها. بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، ناتجة عن فوز واحد وتعادل واحد مقابل هزيمة واحدة، مما يجعل الفرصة سانحة لكليهما لتحسين مركزهما.

قنوات البث المباشر ومنصات المشاهدة

يحققت حقوق بث مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ لقناة beIN Sports 2 التي تنقل الحدث مباشرة للمشاهدين. ويمكن للمشتركين متابعة اللقاء أيضاً من خلال تطبيق TOD الرقمي، أو عبر خدمة beIN Connect المتاحة عبر الإنترنت، لضمان تجربة مشاهدة سلسة وعالية الجودة لجميع المتابعين حول العالم.

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الطاقم الإعلامي والتعليق الصوتي

يتولى الإعلامي السعودي علي محمد علي مهمة التعليق الصوتي المباشر على مجريات المباراة بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، عبر شاشة قناة beIN Sports 2، حيث يقدم تحليلاً صوتياً دقيقاً لأحداث اللقاء. وتحرص المؤسسة الإعلامية على تقديم تغطية شاملة تتيح للمتابعين الاستمتاع بكل لقطة في هذا المواجهة الأوروبية الراقية.

ملخص الأداء والتوقعات قبل المواجهة

تأتي هذه المواجهة في ظل حاجة كلا الفريقين لتجميع نقاط مهمة، حيث يسعى بايرن ميونخ للتغلب على مركزه الحالي وتحسين أداءه، بينما يسعى أتلتيكو مدريد لزيادة نقاطه والتقدم في الترتيب. وتُعد هذه الجولة فرصة ذهبية للفريقين لتقديم مستويات متميزة أمام جماهيرهما في ملعب ميتروبوليتانو.