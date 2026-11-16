موعد مباراة فرنسا وتركيا في الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا وتركيا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية على ملعب بوردو، والقنوات الناقلة beIN SPORTS 2 HD والتشكيلة المتوقعة.

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد التاسع من سبتمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين نحو استاد بوردو في فرنسا، لاستقبال المباراة الحاسمة التي تجمع المنتخبات الوطنية لفرنسا وتركا ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مجموعة المجموعة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

توقيت انطلاق المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ المواجهة الرسمية بين المنتخب الفرنسي ونظيره التركي في تمام الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة الموافق الثامنة وخمسين دقيقة بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن إطار الجولة الختامية من دور المجموعات الذي يُنظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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سيتم بث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية، وتحديداً على قناة beIN SPORTS 2 HD، ليتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة التعليق الصوتي على أحداث اللقاء، مع إمكانية متابعة النتائج اللحظية عبر المنصات الرقمية الرسمية.

أداء المنتخب الفرنسي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب ديدييه ديشامب هذه المواجهة وهو يبحث بشدة عن التعويض بعد خسارته الصعبة أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 3-1 في الجولة السابقة، مما دفعه لتحسين موقعه في الترتيب والنقاط.

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ويحتل الديوك الفرنسيون حالياً المركز الثاني في الترتيب برصيد 10 نقاط، متساوين مع المنتخب الإيطالي، بينما يظل منتخب تركيا في المركز الأخير من المجموعة دون تسجيل أي نقاط خلال جولاته السابقة.

ومن المتوقع أن ينطلق المنتخب الفرنسي في التشكيلة التي تضم في خط الدفاع كل من كومبيدي وإبراهيما كوناتي وديوف، في محاولة لتصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت خلال المباراة السابقة أمام الإيطاليين.

طموحات تركيا ومواجهة الديوك

على صعيد آخر، يخوض المنتخب التركي المواجهة الأخيرة في دور المجموعات بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تعكس أداءه، رغم صعوبة المباراة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية التي تملك خبرة كبيرة في المنافسات القارية.

ويأمل اللاعبون الأتراك في تحقيق انجاز غير متوقع ضد منافسهم الفرنسي الذي يسعى جاهداً لإنهاء مشواره في المجموعة بوضعية قوية تفتح له أبواب المنافسة على الصدارة أو التأهل المباشر لل مراحل المتقدمة.