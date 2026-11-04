موكوينا مدرب الشهر وصلاح خارج قائمة كاف لـ2026

اختيار رولاني موكوينا مدرباً للشهر الثاني، وفوز الناشئين بكأس الخليج، مع غياب محمد صلاح عن ترشيحات كاف 2026.

أعلنت الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين عن اختيار المدير الفني الجنوب أفريقي رولاني موكوينا ، المدرب الحالي ل نادي بيراميدز ، للفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر. وقد جاء هذا الاختيار ليكون تتويجاً للمدرب للشهر الثاني على التوالي، بعد أن توج بلقب أفضل مدير فني خلال شهر سبتمبر الماضي.

إنجاز موكوينا والقيادة المستمرة

أكدت الجمعية في بيانها الرسمي حول اختيار المدرب الجنوب أفريقي، بأن رولاني موكوينا قدم أداءً استثنائياً خلال شهر أكتوبر المنقضي. وتميز هذا الأداء بالوصول إلى الفوز الثامن توالياً في الدوري المصري الممتاز، مما سمح لفريقه بالاستمرار في صدارة الترتيب.

Also read شهادات البنك الأهلي المصري 2026: عائد يصل إلى 22% لمدة 3 سنوات

وبذلك يصبح رولاني موكوينا أول من يحقق هذا الإنجاز المتكرر في جوائز الجمعية، حيث يواصل المشوار الرياضي بتتويجه للشهر الثاني متتالياً بلقب أفضل مدير فني في الدوري المصري، محققاً إنجازاً نادراً في مسيرة التدريب المحلية.

فوز الناشئين بكأس الخليج 17 عاماً

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فوزاً كبيراً على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين بنهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا. ليحصد الفراعنة الصغار لقب البطولة رسمياً بعد أداء قوي فرضوا خلاله سيطرتهم الكاملة على مجريات اللقاء.

Advertisement

نجح المنتخب المصري في ترجمة أفضليته الميدانية إلى ثلاثة أهداف، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. افتتح خالد محمود التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 19، مستغلاً عرضية مميزة من أحمد صفوت، قبل أن يدرك نطي الجنيدي التعادل للإماراتية من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

مع انطلاق الشوط الثاني كثف المنتخب المصري محاولاته الهجومية، وتمكن محمد جمال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بتسديدة قوية. وواصل الفراعنة تفوقهم بإضافة خالد مختار الهدف الثالث في الدقيقة 80، مؤكداً انتصار الفريق واقترابه من حسم اللقب النهائي.

غياب صلاح عن ترشيحات كاف 2026

يمثل غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، حدثاً لافتاً في مسيرة قائد منتخب مصر. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن القائمة النهائية التي خلت من اسمه، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير.

لم يكن صلاح مجرد اسم حاضر في قوائم المرشحين سابقاً، بل نجح في اعتلاء منصة التتويج مرتين متتاليتين، حاصداً جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018. وبدأ ظهوره في قوائم الكاف عام 2013 ضمن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعباً، دون وصول للقائمة النهائية.

Advertisement

بعد غيابه عن قائمة عام 2014، أصبح صلاح حاضرًا بصورة منتظمة في قوائم المرشحين منذ عام 2015، واستمر ظهوره حتى 2025 باستثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا. ويصل رصيده الإجمالي إلى 8 مشاركات في قوائم المرشحين وفق هذا الاحتساب التاريخي.

القائمة الرسمية والمدربون المصريون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأسماء المتنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2026، ضمن قائمة المرشحين لجوائز CAF Awards. وضمت القائمة العشرة لاعبين يمثلون أبرز الأندية والمنتخبات في القارة، فيما يتصدر غياب محمد صلاح المشهد الإعلامي.

في سياق متصل، أعلنت كاف أيضاً قائمة المدربين المرشحين للمنافسة على جائزة الأفضل في القارة لعام 2026. وشهدت هذه القائمة تواجد الثنائي المصري المتمثل في حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب نادي الزمالك، كوجهتين مصرية بارزتين في الترشيحات.

من المنتظر أن يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز CAF Awards 2026. وسيُعقد الحفل المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، ليتم الإعلان رسمياً عن اسم اللاعب الذي سيحمل اللقب الجديد للقارة.