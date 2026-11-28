المدير الفني لفريق بيراميدز يوضح أن غياب مهند لاشين ووليد الكرتي يعود لضرورة التدوير وليست injuries، مؤكداً أن الفريق يركز على تحقيق البطولات وليس الأرقام فقط في ظل الانتصارات المتتالية.

أكد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، أن غياب الثنائي المميز مهند لاشين و وليد الكرتي عن مواجهة الفريق أمام نادي المغرب الفاسي لم يكن ناتجاً عن أي إصابات رياضية، بل هو قرار تكتيكي بحت. أوضح موكوينا أن السبب الرئيسي وراء عدم مشاركة هذين اللاعبين يعود إلى تراكم ضغط المباريات المتقاربة والاحتياج الملح لاستعادة لياقتهما البدنية والنفسية خلال فترة استراحة قصيرة.

أسباب تكتيكية لعدم مشاركة النجوم

أفاد موكوينا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة بأن اللاعبين خاضوا مواجهة شديدة القوة والصعوبة أمام نادي الأهلي المصري، وهو ما تطلب من الجهاز الفني اتخاذ قرار بتدوير العناصر بشكل طبيعي. أشار المدير الفني إلى أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المتمكنين والقادرين على تقديم الإضافة المطلوبة، مما يسهل عملية التبديل مع الحفاظ على مستوى الفريق التنافسي في مختلف البطولات.

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استراتيجية التدوير للحفاظ على الأداء

شدد رولاني موكوينا على أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها الخاصة، وأن الحفاظ على جاهزية اللاعبين ومنحهم فرصة للمشاركة يمثلان جزءاً أساسياً من استراتيجية الفريق العامة. أوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل المنافسة الحامية على أكثر من بطولة في نفس الوقت، مما يستدعي إدارة دقيقة لموارد الفريق البشرية لضمان عدم تعرضهم للتشبع أو الإصابة.

إدارة الانتصارات والعطاء المستدام

وعن تحقيق الفوز في 17 مباراة متتالية، أعرب موكوينا عن سعادته الكبيرة بمواصلة هذا المسار من الانتصارات، لكنه أكد بوضوح أن الأرقام القياسية ليست شاغله الرئيسي في الوقت الراهن. صرح المدير الفني أن الأهم بالنسبة له هو استمرار الفريق في تحقيق الفوز وتقديم الأداء المطلوب تكتيكياً وفنياً، وليس مجرد الوصول إلى عدد معين من الانتصارات بمعزل عن سياق اللعب.

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التفاؤل والاستثمار في الحالة الذهنية

أضاف موكوينا أن فريق بيراميدز يسعى بجدية إلى استثمار الحالة الجيدة التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية، ومواصلة العمل بنفس الروح العالية والتركيز الشديد. من المهم الحفاظ على هذا الزخم النفسي والتكتيكي من أجل تحقيق الأهداف المحددة في نهاية الموسم، حيث يخطط الجهاز الفني للاستفادة من هذه الزخمة في المراحل الحاسمة من المنافسات القائمة.

الطموح الحقيقي نحو الألقاب والبطولات

اختتم رولاني موكوينا تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي بالنسبة له ولجهازه الفني واللاعبين يتمثل في ترجمة هذه الانتصارات المتتالية إلى بطولات حقيقية. أشار إلى أن طموح بيراميدز لا يتوقف عند مجرد تحقيق الأرقام القياسية، وإنما يمتد إلى المنافسة بقوة على الألقاب وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، مؤكداً أن الهدف النهائي هو الكأس وليس الجدول الزمني.