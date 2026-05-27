مونديال 2026.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية روسيا

يخوض منتخب مصر مرانه اليوم الأربعاء باستاد القاهرة في الثامنة مساءً استعدادا لودية روسيا المقرر إقامتها بعد غد الخميس قبل السفر إلي أمريكا للمشاركة في مونديال كأس العالم 2026.

يخوض منتخب مصر مرانه اليوم الأربعاء باستاد القاهرة في الثامنة مساءً استعدادا ل ودية روسيا المقرر إقامتها بعد غد الخميس قبل السفر إلي أمريكا للمشاركة في مونديال كأس العالم 2026.

وتقرر فتح جزء من مران منتخب مصر الوطني استعدادا لودية روسيا أمام وسائل الإعلام وذلك لمدة 15 دقيقة فقط. ويواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بتحقيق ظهور قوي خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويخوض الفراعنة ثلاث مواجهات قوية في دور المجموعات أمام منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة شرسة على بطاقات التأهل للدور التالي لـ مونديال 2026. مونديال 2026..

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية روسيامواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقياإبراهيم حسن يكشف تفاصيل برنامج الإعداد الكامل لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027منتخب مصر يتسلّم الزي الرسمي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا | شاهدعمر مرموش في معسكر منتخب مصرحمزة عبد الكريم ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل ودية روسياربع ساعة للإعلام..

منتخب مصر يخوض مرانه الختامي استعدادا لودية روسيا غداموعد مباراة مصر وبلجيكا ويختتم منتخب مصر مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة. وقد تكون هذه المواجهة حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.

ويخوض الفراعنة ثاني مبارياتهم أمام منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت كندا الموافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة. وتحمل المواجهة أهمية كبيرة في حسابات التأهل خاصة مع تقارب مستوى المنافسة داخل المجموعة. ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال باقي مباريات المجموعة.

ويختتم منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية الموافق الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مونديال 2026 منتخب مصر ودية روسيا استعدادات تدريبات مباريات دور المجموعات منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

خرجت من الباب الضيق.. أندية فقدت لقب الدوري الموسم الحاليانتهت منافسات موسم 2025-2026 والذي شهد أبطال جدد لمختلف مسابقات الدوري الكبري.

Read more »

رفض استئناف بـ5.3 مليون جنيه و315 ألف دولار ضد النادي المصريأسدلت محكمة الاستئناف العالي، اليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2026 ، الستار بحكم نهائي على القضية

Read more »

استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم صيف 2026دمياط أنهى كافه الاستعدادات لمدينة رأس البر لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم صيف 2026

Read more »

طقس اليوم.. اضطراب قوي بالملاحة البحرية وعواصف ترابية في هذه المحافظاتأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المتوقعة اليوم، الثلاثاء 26 مايو 2026؛

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

ischفت mismatch في حالة الطقس المتوقعةFindByئ،During إجازة عيد الأضحى المبارك)،رشح الهيئة العامة للأرصاد للناس تفاصيل Estado طقس متوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 إلى الأحد 31 مايو 2026

Read more »