مونوريل شرق النيل.. زيادات الرواتب والمعاشات.. وذكريات فنانات الزمن الجميل

تفاصيل حول تسعير مونوريل شرق النيل، وتصريحات حول الزيادات في الرواتب والمعاشات، وذكريات الفنانة نجوى فؤاد مع سهير زكي وهاني شاكر.

كشف مصدر مسؤول لـ«الشروق» عن خطط لتسعير تذاكر مونوريل شرق النيل بثلاث شرائح سعرية مختلفة، مع توفير اشتراكات مخفضة للمواطنين. وأشار المصدر إلى أن التشغيل التجريبي للمونوريل سيشهد فترة مجانية لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعريف الجمهور بالخدمة الجديدة وتقييم أدائها.

يأتي هذا الإعلان في ظل اهتمام متزايد بتطوير وسائل النقل العام في مصر، وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية. من جهة أخرى، أثار النائب مصطفى بكري جدلاً واسعاً بتصريحاته حول الزيادات الكبيرة في رواتب الموظفين والمعاشات، حيث ذكر أن الرواتب ارتفعت بنسبة 550% والمعاشات بنسبة 80%. وحذر بكري من وجود خلل وتجاهل للتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية، داعياً إلى إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية محدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم.

في سياق تشريعي، أكدت النائبة سولاف درويش أن تعديل قانون المعاشات يراعي نسب التضخم المتزايدة، ويهدف إلى ضمان آلية استثمار آمنة للأموال المخصصة للمعاشات. وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين. كما تناولت مناقشات حول مشروع قانون الأسرة، حيث تم الاتفاق على منح الولاية التعليمية للحاضن، بهدف حماية حقوق الطفل وضمان حصوله على تعليم جيد.

وعلى الصعيد الفني، تحدثت الفنانة القديرة نجوى فؤاد عن ذكرياتها الجميلة مع الفنانة الراحلة سهير زكي، مؤكدة أن علاقتهما كانت مبنية على الود والاحترام المتبادل والتعاون الفني المثمر. ونفت فؤاد بشكل قاطع وجود أي خلافات أو غيرة بينهما، مشيرة إلى أنهما كانتا تتشاركان النجاحات وتتبادلان الزيارات في المناسبات المختلفة. وأوضحت أن سهير زكي كانت شخصية محبة وهادئة، وأنها ابتعدت عن الوسط الفني بعد زواجها واهتمت بحياتها الأسرية.

كما نعى الفنانة الراحلة سهير زكي، معربة عن حزنها العميق لرحيلها، ودعت لها بالرحمة والمغفرة. وفي نفس السياق، نعت نجوى فؤاد الفنان الكبير هاني شاكر، واصفة إياه بـ“مطرب العرب صاحب الصوت الفريد الذي لا يضاهيه أحد”. وأشارت إلى أن أغلب الحفلات الكبرى والسفريات الفنية كانت برفقة هاني شاكر، مؤكدة على موهبته الفذة وإسهاماته الكبيرة في إثراء الأغنية العربية. وتطرقت فؤاد إلى علاقتها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، معبرة عن تأثرها الكبير به، واصفة نفسها بأنها “من مدرسته الفنية”.

وأشارت إلى أن عبد الحليم حافظ كان يقدر صوت هاني شاكر ويستمتع بالاستماع إليه. يذكر أن الفنانة سهير زكي توفيت بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي. وتوفي الفنان هاني شاكر في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد أسابيع من سفره لتلقي العلاج إثر تدهور حالته الصحية بسبب نزيف حاد في القولون، ومن ثم إصابته بفشل تنفسي.

وقد أثارت وفاتهما حزناً كبيراً في الأوساط الفنية والشعبية، حيث يعتبران من رموز الفن والإبداع في مصر والعالم العربي. وتعد وفاة هاني شاكر خسارة فادحة للموسيقى العربية، حيث ترك وراءه إرثاً فنياً غنياً سيظل خالداً في ذاكرة الأجيال. كما أن رحيل سهير زكي يمثل فقداناً لممثلة قديرة قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي أسعدت الملايين من المشاهدين





