مونوريل غرب النيل: مشروع رائد للنقل الأخضر يعزز التنمية المستدامة في القاهرة الكبرى

يعتبر مشروع مونوريل غرب النيل أحد أبرز مشاريع النقل الجماعي في مصر، ويهدف إلى ربط مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة، مع التركيز على النقل المستدام والصديق للبيئة. يتضمن المشروع 13 محطة رئيسية، ويوفر آلاف فرص العمل، ويسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين جودة الحياة.

في إطار سعي الدولة ال مصر ية الحثيث لتطوير البنية التحتية وتلبية متطلبات النمو السكاني والتوسع العمراني، يمثل مشروع مونوريل غرب النيل قفزة نوعية في قطاع النقل الجماعي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الملوثة للبيئة. لا يقتصر المشروع على كونه مجرد وسيلة نقل حديثة، بل يمثل جزءًا حيويًا من رؤية أوسع تهدف إلى ربط أطراف القاهرة الكبرى بشرايين حياة جديدة، وتعزيز كفاءة الحركة والتنقل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

المشروع، الذي يمتد من مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولًا إلى قلب القاهرة والجيزة، يعتبر نموذجًا رائدًا للنقل الأخضر، حيث يعتمد على تكنولوجيا صديقة للبيئة ويهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة. يمتد مشروع مونوريل غرب النيل على مسافة 43.8 كيلومترًا، ويضم 13 محطة رئيسية، بالإضافة إلى مركز للسيطرة والتحكم وورشة رئيسية، مما يضمن تشغيلًا فعالًا وآمنًا للقطارات. يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف بين شركتي ألستوم والمقاولون العرب، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في مجال البناء والتشغيل. يتضمن المشروع توريد 30 قطارًا، كل منها يتكون من 4 عربات، مما يوفر طاقة استيعابية كبيرة لخدمة أعداد كبيرة من الركاب يوميًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإنشاء شبكة مونوريل بطول يقارب 100 كيلومتر شرق وغرب النيل، بهدف تعزيز منظومة النقل المتكاملة في العاصمة، وتسهيل حركة المواطنين، وربط المناطق العمرانية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة مواصلات حديثة ومتطورة. الجدير بالذكر أن المشروع يوفر ما يقرب من 12 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات التنفيذ والأعمال الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى 8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات والخدمات المرتبطة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. شهد المشروع جولات تفقدية مكثفة من قبل المسؤولين، لمتابعة تقدم الأعمال والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. وقد شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، مؤكدًا على أهمية المشروع في تحقيق التنمية المستدامة وربط المناطق المختلفة بشبكة نقل متطورة. يهدف المشروع إلى خدمة التوسعات العمرانية والصناعية في غرب القاهرة، والحد من الازدحام المروري، وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين. علاوة على ذلك، سيعمل المونوريل على تسهيل الوصول إلى العديد من المؤسسات التعليمية والصحية والمراكز التجارية، مما يحسن من جودة الحياة اليومية للمواطنين. من المتوقع أن يلعب المشروع دورًا محوريًا في تقليل التكدسات المرورية على الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري ومحور المريوطية وطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، مما يسهم في تخفيف العبء على البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكة الطرق





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مونوريل غرب النيل النقل الأخضر السادس من أكتوبر الشيخ زايد القاهرة الكبرى التنمية المستدامة المواصلات البنية التحتية مصر

United States Latest News, United States Headlines

