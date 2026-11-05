مونaco يتغلب على نوردشيلاند 2-0 لإكمال الانتصارات في المؤتمر الأوروبي

خسر فريق نوردشيلاند أمام موناكو بهدفين دون مقابل، مما يثبت تفوق النادي الفرنسي ويستبعد آمال الدنماركي في التأهل المبكر من المسابقة الأوروبية.

واصل فريق نوردشيلاند الدنماركي مسلسل نتائجه السلبية المتواصلة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ، بعد أن تلقى هزيمة جديدة وكاسرة أمام موناكو الفرنسي بنتيجة هدفين دون مقابل. وقد جمعت المواجهة بينهما مساء يوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوريات الخاصة بالبطولة. ويعد هذا الخسارة جزءاً من سلسلة نتائج مخيبة للآمال تجعل موقع الفريق في المجموعة أكثر هشاشة وتعقيداً.

تفاصيل الأهداف وتوقيتات المباراة

افتتح ماثيس ديتوربيت التسجيل لصالح موناكو في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول، مما منح الفريق الفرنسي زمام المبادرة في الملعب. ثم عزز ماتيس أبيلن تقدم الفريق الفرنسي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز موناكو 2-0.

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تأثير إبراهيم عادل على مجريات اللقاء

شهدت المباراة مشاركة المصري إبراهيم عادل، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به الجهاز الفني في الدقيقة السادسة عشرة والتسعين من عمر المباراة. ورغم محاولته التأثير على مجريات اللعب، إلا أنه لم يتمكن من مساعدة فريقه على العودة في النتيجة أو تغيير مسار المباراة لصالح نوردشيلاند.

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مسيرة الفريق السلبية في المسابقة

كان نوردشيلاند قد استهل مشواره في البطولة بتعادل أمام هارتس بنتيجة 1-1، قبل أن يكتفي بالتعادل مجددًا أمام سسكا صوفيا بنتيجة 2-2، ليفشل في تحقيق أي انتصار خلال أول ثلاث جولات. ويواصل الفريق إهدار النقاط في مرحلة الدوري، مما يضعه تحت ضغط شديد لتحسين أدائه.

إحصائيات إبراهيم عادل خلال الموسم

وخاض إبراهيم عادل 21 مباراة بقميص نوردشيلاند خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات، بإجمالي 1178 دقيقة، ونجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، إلى جانب صناعة 3 أهداف أخرى. ومع ذلك، لم تترجم هذه الإسهامات الفردية إلى نتائج إيجابية للفريق في هذه المسابقة الأوروبية بالتحديد.