ميار عثمان تحكي للرئيس السيسي عن اهتمامها باللغة العربية في تحدي القراءة

الطالبة ميار عثمان تحكى تفاصيل حوارها مع الرئيس السيسي حول تحدي القراءة العربي واهتمام الرئيس بلغة الضاد وتمثيلها لمصر.

أبهرت الطالبة المصرية ميار عثمان ، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة المسابقة العالمية ل تحدي القراءة ، المتابعين من خلال تفاصيل حديثها مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أكدت أن الرئيس أعرب عن سعادته وفخره بتمثيلها المشرف لمصر في المحفل الدولي.

تفاصيل الحوار مع الرئيس السيسي

كشفت ميار عثمان، خلال مشاركتها ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، والذي تقدمه الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي على قناة أون الفضائية، عن جوانب خاصة من الحوار الذي جمعها بفخامة الرئيس، مشيرة إلى أن الرئيس خصص اهتمامًا خاصًا بموضوع اللغة العربية خلال النقاش.

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وأضافت الطالبة المصرية أن فخامة الرئيس عبّر عن سعادته بتمسكها باللغة العربية واهتمامها الكبير بها، خاصة في ظل تراجع الاهتمام بها لدى كثيرين، معتبرًا ذلك الأمر يستحق الإشادة وكل التقدير من قبل القادة.

تقدير الدولة للجيد المبدع

وخلال حديثها، أشارت ميار عثمان إلى أن الحوار مع فخامة الرئيس شهد نقاشات حول الدور الهام للطلاب في الحفاظ على الهوية الثقافية، مبينة أن الرئيس أشاد بجهودها في تمثيل مصر بشكل يليق بمكانتها.

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من جانبه، أكد حزب المصريين أن تكريم فخامة الرئيس السيسي لميار عثمان يعكس اهتمام الدولة ببناء جيل واعٍ بالعلم والمعرفة، مشيرين إلى أن هذا الدعم المستمر للطلاب المتميزين يعزز من مكانة مصر ثقافيًا على المستوى العالمي.

عودة الإقبال على الكتب الورقية

ويعتبر نجاح ميار عثمان في المسابقة خير دليل على زمن القراءة الذي لم ينته، حيث شهد مؤخرًا عودة متنامية للإقبال على الكتب الورقية بين الشباب، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في سلوكيات القراءة لدى الأجيال الجديدة.

كما أثبتت ميار عثمان جدارتها في المسابقة التي اقيمت مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نافست طلابًا من مختلف أنحاء العالم، لتتوج بالمركز الأول وتتحمل مسؤولية تمثيل ثقافتها بامتياز.