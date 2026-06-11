ميتسوبيشي تكشف عن طرازها الجديد إكليبس سبورت باك 2027 الكهربائية

تتضمن السيارة العديد من الميزات، مثل واجهة أمامية على الصداد مع مصابيح LED جديدة، ومصابيح خلفية متطورة على شكل حرف L مع كتابة اسم MITSUBISHI، وتغيير تقليم عمود السقف الخلفي (C-pillar) وتصميم عتبات جانبية ناعم، بالإضافة إلى جنوط رياضية مميزة من الألمنيوم.

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 الكهربائية. وتنتمي إكليبس سبورت باك لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمت استعارة الهيكل الخارجي والخطوط الجانبية بالكامل من نيسان ليف موديل 2026.

سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المصريالفرق بين أكسييد في إكس وهافال جوليان 2027مواصفات ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027زودت سيارة ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية على الصداد، وبها مصبع جديدين يتوسطهما شعار ميتسوبيشي الشهير، وبها لمسات إضاءة LED مختلفة قليلاً تعلو الصداد المعاد تصميمه. وفي الخلف تخلصت ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 من أضواء نيسان التقليدية، وحصلت على مصابيح خلفية متطورة على شكل حرف L متواجه مع كتابة اسم MITSUBISHI بخط عريض وبارز يمتد عبر باب الصندوق الخلفي،.

وتم تغيير تقليم عمود السقف الخلفي (C-pillar) وتمت إضافة عتبات جانبية ذات تخطيط ناعم تميزها عن نسخة نيسان، بالإضافة إلى تزويدها بجنوط رياضية مميزة من الألمنيوم. محرك ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027تحصل سيارة ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 على قوتها من بطارية سعة 75 كيلواط/ساعة، وتنتج قوة 214 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السياراتبدأت ميتسوبيشي موتورز رحلتها في عالم السيارات عام 1917 بإطلاق طراز Model A، أول سيارة يابانية، ومنذ تأسيس قسم السيارات رسمياً كشركة مستقلة عام 1970. برزت عالمياً عبر طرح أيقونات أسطورية مثل لانسر وباجيرو، محققة بصمة ذهبية في سباقات الراليات وتاريخ الابتكار الهندسي.

وطورت الشركة نظام (S-AWC) المتقدم الذي يوزع عزم الدوران بدقة لتحقيق أقصى درجات التحكم في مختلف التضاريس، وتقدم نظام التحكم الإلكتروني المبتكر في توقيت الصمامات، والذي يوازن بين الأداء الرياضي العالي واستهلاك الوقود





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