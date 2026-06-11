ميتسوبيشي ZS 2026 تدخل السوق السعودي بميزات متكاملة وتصميم رياضي

تقدم ميتسوبيشي طراز ZS 2026 في السعودية بمحرك بنزين 1.5 لتر بقوة 112 حصانًا، نظام CVT كفء، ومجموعة واسعة من التجهيزات التقنية والأمان، بسعر يبدأ من 67,675 ريالًا.

تستمر شركة ميتسوبيشي في تعزيز وجودها في السوق السعودي من خلال تقديم طرازها الجديد من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة، وهو نموذج ZS لعام 2026.

يأتي هذا النموذج كخيار مميز ضمن تشكيلة السيارات الصينية الصاعدة في المملكة، حيث يجمع بين التصميم العصري والكفاءة العملية لتلبية احتياجات المستهلك السعودي المتنوعة. تم تصميم ZS ليعكس روح الكروس أوفر الحديثة مع مظهر خارجي جذاب يبرز خطوطه الديناميكية، ما يجعلها تنافس بقوة في فئة السيارات المتوسطة الحجم التي تشهد طلبًا متزايدًا من قبل العائلات والشباب الباحثين عن مزيج من الراحة والأداء.

يتميز محرك ZS لعام 2026 بنظام بنزين بأربع أسطوانات سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج 112 حصانًا وعزم دوران يبلغ 148 نيوتن متر. يُدار هذا القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يضمن سلاسة في الانتقالات وتوفيرًا مميزًا في استهلاك الوقود، حيث تسجل السيارة معدل استهلاك يقترب من 16.3 كيلومتر لكل لتر. سعة خزان الوقود تبلغ 55 لتراً، مما يتيح قيادة طويلة دون الحاجة المتكررة لإعادة التزود.

إضافةً إلى نظام الجر الأمامي، تم تصميم الهيكل ليحقق توازناً مثالياً بين الثبات والمرونة على مختلف أنواع الطرق، سواء في المدن أو على الطرق السريعة. من الناحية الأبعاد، تتخذ ZS طولًا يبلغ 4,430 ملم، وعرضًا قدره 1,818 ملم، وارتفاعًا يقترب من 1,635 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,610 ملم. يزن النموذج 1,255 كيلوجرامًا دون ركاب، ما يمنحه وزنًا خفيفًا يسهم في تحسين كفاءة الوقود والاستجابة السريعة أثناء القيادة.

داخل المقصورة، تتوافر شاشة عدادات بحجم 3.5 بوصة تعرض معلومات أساسية للسائق، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لتوفير تجربة ترفيهية واتصال سلسة. تشمل التجهيزات الأخرى عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي عالي الجودة، نوافذ ومرايا كهربائية، ومكيف هواء فعال يضمن الراحة في جميع الظروف المناخية.

فيما يخص السلامة، تم تزويد ZS بحزمة متكاملة من أنظمة المساعدة على القيادة تشمل الوسائد الهوائية المتعددة، حساسات الركن، كاميرا خلفية، نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، نظام توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD)، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني (ESC) الذي يعزز استقرار السيارة في حالات الطوارئ. هذه المميزات تجعل من ZS خيارًا آمنًا يلبي معايير السلامة الصارمة المعتمدة في السوق السعودي.

السعر المبدئي للسيارة يبدأ من 67,675 ريالًا سعوديًا، ما يجعلها تنافس بقوة في الفئة السعرية المتوسطة وتستهدف شريحة واسعة من المشترين الباحثين عن قيمة متميزة مقابل التكلفة





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ميتسوبيشي ZS 2026 سوق السعودية كروس أوفر أنظمة أمان

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