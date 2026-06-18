ميتوبيشي ديستينيتور 2027: مواصفات، أمان وأسعار في السوق المصري

تقرير شامل عن ميتوبيشي ديستينيتور 2027 في مصر، يتناول أبعادها، محركها، أنظمة الأمان المتقدمة، التجهيزات التكنولوجية، والأسعار المتعددة الفئات لتلبية احتياجات المستهلكين.

في ظل التوجه المتزايد نحو التجديد والابتكار في سوق السيارات المصري، ارتفعت أعداد الطرازات الجديدة التي تحمل علامة عام 2027 لتلبية طلب المواطنين المتشوق لاقتناء مركبات مزودة بأحدث التقنيات وتواكب مستقبل صناعة النقل.

من بين هذه الإصدارات التي حظيت باهتمام كبير تأتي ميتسوبيشي ديستينيتور 2027، والتي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، لتقدم مزيجاً من الأداء القوي، الأمان المتكامل، والراحة الفائقة. تمتع هذه السيارة بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، بما في ذلك نظام منع انغلاق المكابح (ABS) وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية للركاب والسائق، وحساسات ركن، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، فضلاً عن حساسات أمامية وخلفية تساعد السائق على التحكم الأفضل في السيارة في مختلف الظروف.

كما تأتي مزودة بنظام إيموبليزر المتقدم لمكافحة السرقة، ومفتاح تشغيل وإيقاف المحرك عن بُعد، مما يعزز من مستوى الأمان وسهولة الاستخدام. تتسم ميتسوبيشي ديستينيتور 2027 بأبعاد متوازنة تلائم الأسواق المحلية، حيث يبلغ طولها 4680 ملليمتر، وعرضها 1840 ملليمتر، وارتفاعها 1780 ملليمتر، مع قاعدة عجلات بطول 2815 ملليمتر، ما يمنحها استقراراً ممتازاً على الطرق المختلفة.

تحت الغطاء، تزود السيارة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي ينتج 161 حصاناً وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن‑متر، وتتوفر مع ناقل حركة أوتوماتيكي يضمن سلاسة الانتقال بين السرعات. تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتراً، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كلم/ساعة، ما يجعلها خياراً مناسباً للتنقل اليومي والسفر الطويل على حد سواء. فيما يتعلق بالراحة والترفيه، تقدم ديستينيتور 2027 مجموعة من التجهيزات العصرية مثل مدخل AUX وUSB، بلوتوث, وشاشة لمسية متعددة الوسائط، نظام GPS، كاميرا خلفية، ومصابيح ضباب.

كما تتوفر بها عجلة قيادة متعددة الوظائف، تحكم إلكتروني في أقفال الأبواب، زر تشغيل محرك بدون مفتاح، مكيف هواء، راديو، ومقابض كهربائية للمرايا، بالإضافة إلى مقاعد بطانة قماشية ونظام دفع كهربائي للمساعدة في الحركة (Power Steering). تتوفر السيارة بثلاث فئات سعرية لتناسب مختلف شرائح المستهلكين؛ الفئة الأولى تُقدر بمليون و650 ألف جنيه، والفئة الثانية بمليون و750 ألف جنيه، والفئة الثالثة بمليون و850 ألف جنيه، ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة في السوق المصري





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