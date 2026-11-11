ميتـا توسع تقنية الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار مستخدمي إنستغرام حول العالم

أطلقت شركة ميتا نظامًا جديدًا بتحليل محتوى الحسابات لتقدير السن الحقيقية لمستخدمي إنستغرام، مع نقل الحسابات المشتبه في كونها مراهقة تلقائيًا إلى بيئة حماية محسّنة.

في خطوة تهدف إلى حمايتهم من التحايل على قيود العمر، أطلقت شركة ميتا نظامًا جديدًا لمعرفة العمر الحقيقي لمستخدمي إنستغرام حول العالم. يعرّف النظام الحسابات المشتبه في كونها مراهقة، ثم ي轉نها تلقائيًا إلى بيئة حساسة للسن مع إمكانيات حماية محسّنة.

كيف يعمل النظام الجديد؟

يعتمد ميتا على مجموعة واسعة من المؤشرات داخل الحساب لتقدير السن. فبجانب التاريخ المعلن، يطلع النظام على نوعية المنشورات، التعليقات، والوسوم المصاحبة بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المرفقة. كما يحلل الصور ومقاطع الفيديو، مستغلاً سمات جسمية مثل الطول وبنية العظام.

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عند اكتشاف حساب يعتقد النظام أنه يخص مراهقًا، يُدعِى الحساب تلقائيًا إلى تجربة "حسابات المراهقين". يتضمن ذلك مجموعة من القيود: جعل الحساب خاصًا، إخفاء التعليقات الضارة، وتقييد الرسائل المباشرة إلى المتابعين أو الأشخاص المرتبطين.

آليات الحماية والترشيد في الاستخدام

تُقدم منصة إنستغرام أدوات لتعقب وقت الاستخدام، بما في ذلك تذكيرات بالابتعاد بعد 60 دقيقة، وإيقاف الإشعارات من الساعة 22:00 حتى 7:00 صباحًا. الهدف من هذه التدابير هو الحد من الاستعمال الليلي وتخفيف الضغط النفسي.

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تعتمد هذا النظام على توافق تقنية معايير الحماية الجارية في الولايات المتحدة، مع توجيه محتوى توضيحي للآباء عبر فيديو ضمن التطبيق يشرح الآليات الجديدة والمستفاد عنها.

ما وراء التطوير: تسوية سابقة مع الولايات المتحدة

يأتي هذا التوسع بعد تسوية فشلت في أغسطس الماضي بفضل ميتا، برصيد 18 مليار دولار، مع ولايات أمريكية نتيجة دعاوى قضائية مستعدة تهدف إلى حماية المراهقين. في تلك القضية، اتهمّت ميتا بأضرار محتملة على الصغار عبر المحتوى غير المراقب.

أعلن ميتا في بيان لها أن التركيز الحالي موجه نحو تطوير أدوات أكثر قوة للكشف عن الحسابات التي تقلّ عن 13 عامًا، مع تحويل المراهقين الأكبر سنًا إلى بيئات رقمية ملائمة لعمرهم. هذا البرنامج يُظهر التزام الشركة بإصلاح تقنياتها لتتناسب مع تطلعات المتطلبات القانونية الاجتماعية."