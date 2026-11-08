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ميدالية برونزية لمحمد إسماعيل في أولمبياد داكار للشباب

akhbarelyom#20 in مصر
ميدالية برونزية لمحمد إسماعيل في أولمبياد داكار للشباب
محمد إسماعيل · أولمبياد داكار للشباب · رمي المطرقة
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حقق محمد إسماعيل الميدالية البرونزية في رمي المطرقة بأولمبياد الشباب داكار 2026 برمية 69.72 متر، مع ارتفاع رصيد مصر إلى ست ميداليات.

حقق اللاعب محمد إسماعيل ، ممثل مصر في منتخب ألعاب القوى ، إنجازًا جديدًا في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ، حيث حصد الميدالية ال برونزية في منافسات رمي المطرقة. جاء هذا التتويج خلال المنافسات المستمرة حتى تاريخ 13 نوفمبر الجاري، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل المشاركات ال مصر ية في المحفل الأولمبي.

تفاصيل الرمية الحاسمة لتحقيق المركز الثالث

نجح محمد إسماعيل في إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية من خلال نجاحه في تحقيق مسافة قدرها 69.72 متر في منافسات رمي المطرقة. هذا الإنجاز الرياضي الدقيق يعكس الجهد والمهارة العالية التي بذلها اللاعب المصري ليقف على منصة التتويج مع زملائه المنافسين من مختلف دول العالم.

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تركيبة البعثة المصرية وتحديات المشاركة

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ببعثة رياضية تضم 45 لاعبًا ولاعبة، يشاركون في 19 لعبة رياضية متنوعة. وعلى الرغم من التحديات والقيود التي تواجه المشاركة، مثل غياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها، فإن البعثة تسعى جاهدة لتحقيق نتائج مرموقة في ظل الحسابات الجديدة المفروضة على طريق المنافسة.

أسماء اللاعبين المصريين في منافسات ألعاب القوى

تضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى المشاركة في البطولة مجموعة متنوعة من اللاعبين واللاعبات، حيث يمثل آلاء تامر البلاد في دفع الجلة، بينما تنافس مريم الجمل في إطاحة المطرقة. كما يشارك كل من ريماس الوليلي في رمي الرمح، وحنين الشبكشي وعلي الدين إبراهيم في القفز بالزانة، إضافة إلى محمد إسماعيل في إطاحة المطرقة أيضًا.

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وتكمل القائمة كلا من صالح محمود الذي يخوض سباق 2000 متر موانع، ويوسف محسن في سباق 5000 متر مشي، وأحمد محمد زكي في الوثب العالي، ويحيى خالد في رمي القرص. هذا التنوع في التخصصات يعكس الجهد المبذول لتمثيل مصر بأفضل صورة في هذه المنافسات الدولية الكبرى.

رصيد الميداليات المصرية والمستقبل

مع حصد محمد إسماعيل الميدالية البرونزية، ارتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 إلى 6 ميداليات متنوعة. ويتألف هذا الرصيد من 4 ميداليات ذهبية و2 ميدالية برونزية، مما يمثل إنجازًا ملحوظًا يضاف إلى تاريخ الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

akhbarelyom#20 in مصر

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نشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

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