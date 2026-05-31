ميدو يكشف أسباب اختلاف مسيرته عن مسيرة محمد صلاح

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن المقارنات التي تُجرى بين مسيرته الكروية وإنجازات محمد صلاح ، مؤكدًا أن صراعاته المتكررة مع المدربين والإدارات كانت العامل الرئيسي في عدم تحقيق النجاح نفسه.

وفي منشور على حسابه في إنستجرام، أوضح ميدو أن الادعاءات حول فشله بسبب عدم الانضباط أو السهر غير دقيقة، مشيرًا إلى أن التزامه لم يكن على مستوى التزام صلاح لكن ذلك لم يكن العامل الحاسم. واعتذر ميدو عن شخصيته المعارضة، حيث دخل في خلافات حادة مع مدربين ومسؤولين أندية كبار، واتخذ قرارات عاطفية وتجاهل نصائح الكبار. كما أكد أن رحيله عن الأندية لم يكن بسبب انعدام الانضباط، بل بسبب هذه الصدامات، مشددًا على شغفه بالتدريب والتزامه في العمل.

وأوضح أنه لا يندم على خياراته، قائلًا إنه لو عاد به الزمان لاختار نفس المواقف لأنها تعكس شخصيته. واختتم بالتأكيد على أن النجاح في كرة القدم يتعلق بعوامل متعددة، من بينها التوفيق من الله والاجتهاد الشخصي، وأشاد بمحمد صلاح كنموذج مميز، مطالبًا بعدم تفسير كلماته بشكل سلبي.





