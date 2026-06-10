ميدو يثني على موهبة حمزة عبدالكريم ويطالب بإعارته إلى الدوري الإسباني

أشاد نجم كرة القدم المصري السابق أحمد حسام 'ميدو' باللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، ووصفه بأنه من أبرز المواهب الصاعدة وأكد على ضرورة منحه فرصة للإعارة في أوروبا لتطوير مستواه.

أشاد أحمد حسام ' ميدو ' نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق باللاعب الشاب حمزة عبدالكريم ، ووصفه بأنه من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية التي لديها القدرة على تحقيق نجاحات كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وذكر ميدو خلال تصريحات في برنامج 'هنا المونديال' أن تطور اللاعب يمثل مكسبًا للكرة المصرية بأكملها، مشيرًا إلى أن حمزة يمتلك إمكانات فنية مميزة في التحرك داخل الملعب والثقة في التعامل مع الكرة تحت الضغط. وأضاف أن اللاعب الشاب يملك مقومات استثنائية تؤهله للوصول إلى مستويات عالية، مؤكدًا أن أسلوب لعبه وشخصيته داخل الملعب يجعلانه مشروع نجم كبير في المستقبل.

وطالب ميدو بمنح حمزة فرصة أكبر لاكتساب الخبرات عبر إعارته إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خاصة بعد مشاركته في فترة إعداد مع برشلونة، موضحًا أن الاستمرارية في المباريات هي العامل الأهم في تطوير مستواه الفني. واختتم بالتأكيد على أن المشاركة المنتظمة والاحتكاك القوي في الملاعب الأوروبية سيسهمان في صقل موهبة اللاعب ويمنحانه فرصة حقيقية لبناء مسيرة احترافية ناجحة





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