أحمد حسام ميدو ينتقد بشدة الطريقة التي يد بها ملف كرة القدم في الزمالك، محذرًا من استمرار الأزمات وتراكم القضايا المالية التي أدت إلى إيقاف القيد، ويدعو إلى إدارة أكثر احترافية لحل المشكلات.

تحدث أحمد حسام ميدو ، لاعب كرة القدم السابق ومدرب الزمالك السابق، عبر برنامج تلفزيوني على قناة النهار، عن الأوضاع الداخلية الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك ، موجها انتقادات لاذعة لطريقة إدارة ملف كرة القدم في الفترة الأخيرة.

وأبدى ميدو قلقه من تركيبة العمل الإداري داخل النادي، مشيرا إلى أن الزمالك Milano إلى الأزمات والمشاكل بشكل مستمر، وأن جماهيره لا ت写到 الفرح لفترات طويلة بسبب عدم الاستقرار الإداري والفني. وأوضح أن الإدارة الحالية واجهت صعوبات كبيرة بعد قرار إعادة هيكلة قطاع الكرة قبل بداية الموسم، والذي كان يهدف إلى تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ لإدارة الملف الفني، مشيرا إلى أن المرشح الوحيد لهذا المنصب كان جون إدوارد، إلا أن بعض الأصوات داخل النادي أصرت على تسليم ملف الكرة بالكامل، بما في ذلك الجوانب الفنية والمالية، للإدارة الحالية، مما أدى إلى ضغوط هائلة عليها.

وذكر ميدو أن عددًا من العاملين السابقين في قطاعات مختلفة كانوا مستعدين للاستمرار دون مقابل لفترة مؤقتة لضمان استقرار العمل وعدم انهيار النظام، لكن هذا العرض لم يتم acceptance، وتم تسليم جميع الملفات للإدارة الحالية. وأكد أن هذا الت sequester أدى إلى أزمة كبيرة داخل النادي، وخاصة على الصعيد المالي، حيث يعاني الزمالك حاليا من تراكم القضايا المالية التي نتجت عن مطالبات متأخرة، مما أدى إلى إيقاف قيد النادي في فترتي التسجيل الماضيتين.

وأضاف أن تراكم هذه القضايا خلال الأشهر الأخيرة، combined مع عدم التواصل الفعال مع الأطراف الدائنة أو محاولة تسوية الملفات مبكرًا، ساهم في تفاقم الأزمة، معتبرًا ذلك خطأ إداري جسيم. واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة المبالغ المطلوبة في القضايا قد ارتفعت بشكل كبير بسبب إضافة الفوائد والغرامات التأخيرية، مما جعل عملية التسوية أكثر صعوبة وتعقيدًا في الوقت الحالي، مما يهدد استقرار النادي ومستقبله الرياضي.

وتطرق ميدو также إلى بعض القرارات الفنية الأخيرة التي أثرت على أداء الفريق، معربًا عن أسفه لطريقة التعامل مع الملفات، ومؤكدًا أن الزمالك يستحق إدارة أكثر احترافية وشفافية لتجنب مثل هذه الأزمات في المستقبل





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