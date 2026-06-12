ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه ومتابعة حوكمة التعيينات وجهود دبلوماسية مع باكستان وعودة حجاج السياحة

تشمل الخبر الرئيسي قفزة في ميزانية الأجور بالموازنة الجديدة ومتابعة الرئيس السيسي لملف حوكمة التعيينات بالإضافة إلى لقاء وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني. كما يركز على انتهاء الجسر الجوي لعودة حجاج السياحة الاقتصادية واستعدادات ministry للسياحة لموسم الحج القادم.

سجلت ميزانية الأجور في الموازنة الجديدة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت إلى 822.7 مليار جنيه بمعدل نمو يقارب 21%. وتأتي هذه الزيادة في إطار إجراءات الحكومة المصرية لتعزيز مستوى المعيشة ودعم القوى العاملة.

من ناحية أخرى، يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات في الدولة، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي. كما شهدت الساحة الدبلوماسية نشاطاً ملحوظاً، حيث استقبل وزير الخارجية نظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية والجهود المشتركة للحد من التصعيد في المنطقة. في السياق السياحي، أكد أحمد وحيد، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الجسر الجوي لعودة حجاج السياحة الاقتصادية إلى أرض الوطن سينتهي بعد غد الأحد.

وأوضح أن جميع حجاج المستوى الاقتصادي (5 نجوم والمستوى البري) قد عادوا بالفعل إلى مصر، مشيراً إلى أنه بحلول يوم الأحد المقبل سيعود كل حجاج المستوى السياحي البالغ عددهم أكثر من 40 ألف حاج بعد أداء مناسك الحج لعام 1448 هجري. وأضاف وحيد أنه سيتم بدء مناقشة الضوابط المنظمة لموسم الحج للعام الجديد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن المقرر أن تصدر ضوابط الحج خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، على أن تنتهي كل الإجراءات قبل حلول شهر رمضان.

وفي تطور ذي صلة، انتهت بعثة الحج السياحي من إعداد تقريرها النهائي لموسم الحج لهذا العام، تمهيداً لتقديمه إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي. وسيتضمن التقرير، الذي أعدته سامية سامي مساعدة الوزير، تقييماً شاملاً لأداء البعثة وملاحظاتها. ومن جانب آخر، تتأثر 14 مدينة في مصر بسرعة الرياح اليوم، حسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، مما ي calls لatsلة بأخذ الاحتياطات اللازمة





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