تقرير عن الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة، حيث يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي، ويوضح وزير الخارجية التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد. ويأتي هذا التقرير في إطار توضيح المزيد من التفاصيل حول الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة.

بمعدل نمو 21%.. ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد.

رجل أعمال يصدر بياناً يؤكد فيه أن هناك عروض احترافية للاعب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولاعب منتخب مصر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفي تصريحات تليفزيونية، أكد الملاعب أن عقده ممتد لمدة 3 مواسم، وأنه جدد عقده مع النادي، وأنه مستمر في حالة رفض النادي أي عرض.

وأضاف أنه كان يلعب في الاتحاد، لكنه زاد، وواجهت في المنتخب عندما أتيت للأهلي خاصة مع الشعبية ووجود عروض هي من النادي الأهلي، وشرف لي اللعب في الأهلي وحلم الطفولة. وأتم أني أقوم بكل جهدي من أجل النادي والجماهير، قد يأتي يوم ولست في حالتي ولكني لم أقصر أبدًا في مسيرتي مع الأهلي بأي مجهود.

ويتمتد عقد مروان عطية مع النادي الأهلي حتى صيف 2029 ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وسط ترقب اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026. ويأتي هذا التقرير في إطار توضيح المزيد من التفاصيل حول الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة، حيث يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي، ويوضح وزير الخارجية التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وينقل التقرير أن هناك عروض احترافية للاعب مروان عطية، ولاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولاعب منتخب مصر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط ترقب اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026. ويتمتد عقد مروان عطية مع النادي الأهلي حتى صيف 2029 ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة النادي الأهلي في الفترة المقبلة





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ميزانية الأجور، التعيينات والترقيات، الدولة، الرئي

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