تقرير عن الميزانية الجديدة، ومتابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة، وتطورات إقليمية، وجهود مشتركة لخفض التصعيد، وكذلك تعليقات دار الإفتاء المصرية عن أنبياء الله ورسله، ورسالتها في السعي إلى الكسب الحلال والعمل الشريف.

بمعدل نمو 21%.. ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، كما يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة، فيما يبحث وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية أن أنبياء الله ورسله -عليهم السلام- كانوا نموذجًا يُحتذى به في السعي إلى الكسب الحلال والعمل الشريف، مشيرة إلى أن الدعوة إلى الله لم تكن يومًا عائقًا أمام ممارسة الأعمال والمهن التي توفر الرزق الطيب، بل كان عملهم أحد أسباب ثقة الناس بهم وإيمانهم برسالتهم. وأضافت أن الأنبياء جمعوا بين أداء رسالتهم السماوية والسعي في طلب الرزق الحلال، مؤكدة أن العمل الشريف قيمة أصيلة رسختها الشرائع السماوية منذ فجر التاريخ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأنبياء كانوا يأكلون من كسب أيديهم، وهو ما يعكس مكانة العمل في الإسلام، ويؤكد أن السعي إلى الرزق الحلال عبادة وقيمة أخلاقية عظيمة لا تتعارض مع أداء الواجبات الدينية أو الدعوية. وشددت على أن سير الأنبياء تقدم رسالة واضحة للمجتمعات بأهمية الاجتهاد في العمل والإنتاج، ورفض الاتكالية، وترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس ووظائف جديدة وإجازة.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة عن 10 قرارات حكومية مهمة خلال 24 ساعة، بما في ذلك تعديل ميزانية الأجور، وملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة، والتطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد





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