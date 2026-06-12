تقدمت الميزانية العامة للبلاد بمعدل نمو 21%، لتصل إلى 822.7 مليار جنيه. ويتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة. وتم بحث التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد.

تقدمت الميزانية العامة للبلاد بمعدل نمو 21%، لتصل إلى 822.7 مليار جنيه، وفقًا للموازنة الجديدة. وفي إطار تعزيز الحوكمة في الدولة، يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة.

وفي مجال العلاقات الخارجية، بحث وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد. وفي مجال السينما، انطلق فيلم الكراش بطولة أحمد داود في دور العرض السينمائي المختلفة، ليبدأ منافسته رسميا ضمن موسم الأفلام الحالي. حقق فيلم الكراش المركز الرابع في شباك التذاكر، بعدما حقق إيرادات بلغت مليونا و12 ألف جنيه، مقابل بيع 6205 تذاكر في أول أيام عرضه للجمهور. يشارك أحمد داود في بطولة الفيلم إلى جانب ميرنا جميل، مريم الجندي، حسن أبو الروس وعدد من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب بسيط وطيب القلب يجد نفسه وسط سلسلة من المواقف والأزمات غير المتوقعة بسبب قصة حب تقلب حياته رأسًا على عقب. يفتتح فيلم الكراش موسم أفلام صيف 2026، بدء العرض في دور السينما اليوم





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ميزانية الأجور حوكمة التعيينات التطورات الإقليمية السينما فيلم الكراش

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ميزانية الأجور تصل إلى 822.7 مليار جنيه، ومرحلة يونيو من الفترات الحاسمة في زراعة الذرة الشاميةتقرر ميزانية الأجور في الموازنة الجديدة، وتتزامن درجات الحرارة المرتفعة مع مراحل نمو مهمة للمحصول في زراعة الذرة الشامية

Read more »

مجلس الدولة يؤكد حماية النيل وارتفاع ميزانية الأجور بنسبة 21% في الموازنة الجديدةأكدت المحكمة الإدارية العليا أن سداد مبالغ الانتفاع بأراضي الري لا يمنح شرعية، مع ارتفاع ميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه، واتصال وزير الخارجية بنظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية.

Read more »

باش modulation النمو bumped ميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدةمعدل نمو بنسبة 21% في ميزانية الأجور لتصل إلى 822.7 مليار الجنيه المصري في الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الرئيس السيسي لملف حوكمة التعيينات والترقيات، واجتماع وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني حول التطورات الإقليمية.

Read more »

معدل نمو 21%: ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدةتضمنت الموازنة الجديدة زيادة كبيرة في ميزانية الأجور بنسبة 21% لتصل إلى 822.7 مليار جنيه، إلى جانب متابعة الرئيس السيسي لملف حوكمة التعيينات والترقيات، واجتماع وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية. كما ناقش المقال طرقًا آمنة لتخزين الطعام لتجنب تلفه والحفاظ على صحته، مثل ترتيب الأطعمة في الثلاجة، والتجميد الصحيح، وتجنب الممارسات الخاطئة الشائعة.

Read more »

ارتفاع كبير في ميزانية الأجور ومتابعة رئاسية لإصلاح نظام التعيينات بالدولةتضمنت الموازنة الجديدة زيادة ملحوظة في ميزانية الأجور بنسبة 21% لتصل إلى 822.7 مليار جنيه، كما تابع رئيس الجمهورية ملف حوكمة التعيينات والترقيات، بينما بحث وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية.

Read more »

ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدةتقرير عن الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة، حيث يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي، ويوضح وزير الخارجية التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد. ويأتي هذا التقرير في إطار توضيح المزيد من التفاصيل حول الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة.

Read more »