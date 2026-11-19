كشف تقرير نقابة اللاعبين عن تصدر ليونيل ميسي قائمة الرواتب في الدوري الأمريكي بـ28.3 مليون دولار، متجاوزاً رواتب 25 فريقاً في المسابقة.

حافظ أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ، لاعب نادي إنتر ميامي ، على صدارة قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الأمريكي للمحترفين، وفقاً للتقرير الرسمي الأخير الذي أصدرته نقابة اللاعبين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وقد ثبت أن الراتب الثابت للاعب البالغة قيمته 28.3 مليون دولار قد زاد بشكل ملحوظ عن الفترات السابقة، مما يعكس الهيمنة المالية الكبيرة التي يتمتع بها نجم برشلونة السابق داخل مسابقة كأس الدوري.

تفوق مالي هائل يتجاوز رواتب معظم الفرق

يشكل راتب ليونيل ميسي الذي بلغ 28.3 مليون دولار فجوة مالية ضخمة مقارنة بزملائه في الملاعب، حيث يتفوق هذا المبلغ بنحو 8 ملايين دولار على راتبه في الموسم الماضي. وهذا الإنجاز الرقمي لا يقتصر فقط على كونه الأعلى في المسابقة، بل يتعداه ليصبح رقماً قياسياً غير مسبوق، حيث يتجاوز إجمالي ميزانية الرواتب لـ25 فريقاً من أصل 30 فريقاً مشاركين في الدوري الحالي.

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اللاعبون المتأخرون في الترتيب والفرق الرائدة

يحل مهاجم نادي أورلاندو سيتي في المركز الثاني براتب تصل إلى 13.938 مليون دولار، بينما يأتي نجم المنتخب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين من نادي لوس أنجلوس إف سي في المرتبة الثالثة براتب قدره 11.152 مليون دولار. كما احتل اللاعب السويسري بريل إمبولو، الذي ينتمي لنادي أتلانتا يونايتد، المركز الرابع براتب ثابت يبلغ 10.81 ملايين دولار أمريكي.

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تحليل إجمالي الرواتب للفرق المشاركة في الدوري

تصدر نادي إنتر ميامي قائمة الأندية من حيث إجمالي الرواتب المدفوعة، حيث بلغ مجموعها 59.37 مليون دولار، مما يعزز موقعه كأكبر ناقل للأموال في الدوري. يأتي نادي شيكاغو في المرتبة الثانية بإجمالي رواتب يصل إلى 41.29 مليون دولار، بينما يحتل نادي أتلانتا المرتبة الثالثة بميزانية قدرها 38.35 مليون دولار.

أقل الفرق إنفاقاً وتأثير الأرقام على السوق

في الجانب الآخر من الطيف المالي، كان ناديو فيلادلفيا يونيون يمتلك أدنى إجمالي للرواتب في الدوري بقيمة 12.64 مليون دولار، يليه نادي سبورتنج كانساس سيتي بمبلغ 13.30 مليون دولار، ثم نادي دي سي يونايتد براتب إجمالي 14.55 مليون دولار. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل أي اتفاقيات إضافية أو مكافآت أداء، مما يعني أن الفجوة الفعلية بين اللاعبين والفرق قد تكون أعرض بكثير من المعلن.