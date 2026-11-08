ميس هناء تشارك أسماء جلال في برمجة رمضان 2027 وسط تحديات مالية

أسماء جلال تبدأ تصوير مسلسل ميس هناء لرمضان 2027، فيما تتسارع الأهلي في معالجة إصابة كوكا، ويرتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

أعلنت إدارة مسلسل ميس هناء عن انطلاق المرحلة الأولى من البروفات التحضيرية للعمل الدرامي الضخم، وذلك استعداداً لانطلاق التصوير الفعلي استعداداً للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027 ، في خطوة تؤكد جاهزية فريق الإنتاج للتعامل مع توقعات الجمهور العالية لهذا الموسم القادم.

طاقم فني ضخم يجمع نجوم الجيلين

تضم قائمة النجوم المشاركين في عمل ميس هناء كل من أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، وفيدرا، وسماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وأحمد رضوان، ودونا إمام، بالإضافة إلى الطفلين آسر أحمد حمدي وحسين معتز، ليكونوا جوهر القصة التي سيخوضها الجمهور في الموسم القادم.

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ويأتي تنظيم هذه البروفات بالتزامن مع انشغال بطلة العمل أسماء جلال بتصوير مشاهد الفيلم السينمائي الجديد الفيل ع الدرفيل، والذي جرت عمليات تصويره بين قبرص ومصر، وتمهيداً لعرضه في القاعات السينمائية خلال الفترة المقبلة، مما يعكس كثافة جداول الفنانين في الفترة الحالية.

ويشرف على هذا العمل الفني الضخم المؤلف إياد صالح، والمخرجة سلمى الكاشف، اللتين تعملان على صياغة سيناريو يتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، في محاولة لتقديم عمل يعكس واقع الحياة المصرية المعاصرة بأسلوب درامي مشوق ومثير للجدل.

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تطورات رياضية وإعلامية متوازية

في الملف الرياضي، كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة اللاعب محمد عبد الله، مع مواكبة مستجدات علاج اللاعب كوكا، وذلك في ظل سعي إدارة النادي للحفاظ على قوة الفريق التنافسية أمام المنافسين في مختلف المحافل المحلية والقارية خلال المرحلة القادمة.

كما تزامن ذلك مع مشاركة المخرج أحمد العوضي في تصوير مسلسل سلطان الديب، حيث لبى دعوة أهالي عين شمس وشاركهم فرحة التصوير بالشعارات والهتافات، فيما كشفت هدى الإتربي عن تفاصيل شخصية حبيبة العوضي في العمل الجديد، مما يضيف بُعداً جديداً على ديناميكية القصة.

تأثيرات اقتصادية وتجارية في السوق

سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بزيادة قدرها 15 جنيهاً، وسط تحركات سريعة في أسواق الصاغة، حيث سعت البنوك المركزية إلى ضبط التقلبات السعرية بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أثرت على الأسعار العالمية.

في سياق سياسي، صرح السفير نادر زكي لإكسترا لايف بأن هناك سعيًا حثيثًا لوقف الحرب بين إيران وأمريكا، مشدداً على أهمية الدبلوماسية في تخفيف حدة التوترات الإقليمية، بما يخدم استقرار المنطقة ويقلل من المخاطر الاقتصادية والسياسية على الدول المجاورة.

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كما توجهت السيدة انتصار السيسي برقية نعى رسمية لضحايا القطارين، مؤكدة تعاطف القيادة السياسية مع الأسر المتضررة، ومتجهة إلى الهلال الأحمر لتقديم الدعم الكامل، مما يعكس اهتمام الدولة بقضايا السلامة العامة وحقوق الضحايا في التعامل اللائق.