كشف رئيس ميلان جيري كاردينالي عن استعداده لشراء إندريك من ريال مدريد رغم معارضة مورينيو، مؤكدا أن اللاعب من أفضل المواهب في مركزه وسط منافسة شديدة.

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي عن دخول رسمي وقوي إلى سباق الانتقالات الشتوية القادم للتعاقد مع النجم البرازيلي إندريك ، المهاجم الحالي الذي يلعب تحت قيادة ريال مدريد الإسباني. يأتي هذا التحرك الصريح من الإدارة الإيطالية في ظل وجود مقاومة شديدة من قبل الجانب الإسباني الذي يرفض بشدة فسخ عقد اللاعب أو رحيله، خاصة مع التمسك الكبير الذي يظهره الجهاز الفني الحالي باللاعب البرازيلي الشاب.

تصريحات رئيس ميلان حول اللاعب البرازيلي

أفصح جيري كاردينالي، رئيس النادي الإيطالي إيه سي ميلان، بشكل مباشر عن إعجابه الكبير بالمستوى الفني والإمكانيات الهائلة التي يمتلكها المهاجم إندريك، مما دفعه لافتتاح الباب أمام احتمال إجراء الصفقة بنجاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير/كانون الثاني. وأشار رئيس النادي في تصريحات صحفية واضحة إلى تزايد التردد المتزايد لاسم اللاعب في الأجواء الرياضية الأوروبية، مؤكداً أن هذا المشروع التنافسي الخاص بالنادي يتجاوز كونه مجرد بحث عن لاعب واحد، بل هو سعي لضم أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل، في مركزه الحالي على مستوى العالم.

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موقف مورينيو الحازم من رحيل إندريك

في المقابل، وجه المدير الفني للنادي الإسباني جوزيه مورينيو رسالة تحذيرية وصريحة للغاية لكل الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي، حيث أكد تمسكه الكبير باستمرار اللاعب في الفريق ورفضه القاطع لأي صفقة انتقال ممكنة. وصرح مورينيو بوضوح أن أي نادٍ يفكر في التحرك لجلب إندريك إليه سيلتقي حتماً بمقاومة عنيفة، موضحاً أن أي محاولة لنقل اللاعب ستعني الدخول في حرب مع الفريق الإسباني والإدارة الفنية.

استمرار اهتمام الميلان رغم العقبات

على الرغم من الموقف الحازم والرافض الذي اتخذه جوزيه مورينيو بشأن بقاء إندريك، فإن اهتمام نادي إيه سي ميلان باللاعب لم يشهد أي تراجع أو انخفاض في المستوى، بل بقي مستمراً وقوياً. كان النادي الإيطالي قد حاول في وقت سابق التحرك فعلياً لضم اللاعب قبل أن يواجه رفضاً نهائياً من إدارة ريال مدريد، لكن ذلك لم يثنيهم عن استكمال خططهم الحالية.

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آفاق الصفقة في الميركاتو الشتوي

تأتي التصريحات الأخيرة لجيري كاردينالي في توقيت يراهن فيه إيه سي ميلان بشدة على فرصة حقيقية لتحقيق الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، المعروف بالميركاتو. وأعرب رئيس النادي عن احترامه الكبير لإندريك، معرباً عن تفاؤله بأن سنرى ما يمكن تحقيقه من اتفاقيات في الأيام المقبلة.

تستمر المفاوضات بين الأطراف المعنية بشكل مكثف، حيث يتعين على ميلان إيجاد طريقة مقنعة للتعامل مع موقف ريال مدريد العائق، في ظل إصرار النادي الإسباني على عدم التخلي عن أحد أبرز نجومه الشباب الذين يشكلون جزءاً أساسياً من خططه المستقبلية تحت قيادة فنيته المتشدد في التعامل مع انتقالات اللاعبين.