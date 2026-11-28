توترت العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وأوكرانيا بعد الضربة البحرية في ليبيا، حيث نفت كييف التشاور المسبق مع روما رغم تأكيدات سابقة لزيلينسكي.

عقدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالاً هاتفياً وصفته المصادر بالمستوى المتوتر، وذلك رداً على تنفيذ كييف هجوماً بحرياً ضد سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية. جاء هذا التوتر الدبلوماسي المباشر في خضم تصاعد الضغوط السياسية المحلية على ميلوني، والتي تستعد لخوض انتخابات تشريعية جديدة العام المقبل.

تفاصيل الضربة البحرية والتوتر الدبلوماسي

أفاد مصدر مطلع على طبيعة المحادثة بين البلدين، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة عسكرية وسفينة شحن روسيتين أسفر عن تحويل طبيعة العلاقات الودية القائمة بين روما وفيينا إلى علاقات باردة وفاقدة للدفء. يعكس هذا التراجع في الدفء الدبلوماسي رد فعل حاداً من القيادة الإيطالية تجاه الإجراءات العسكرية الأحادية التي نفذتها كييف في waters دولية دون إشعار مسبق.

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تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإيطالية تبايناً كبيراً في المواقف السياسية، حيث تتبنى فئات واسعة داخل الائتلاف الحاكم وكذلك قوى المعارضة في إيطاليا مواقف تدعم بشكل صريح أو ضمني مصالح روسيا، مما يزيد من حساسية أي إجراء عسكري أو سياسي قد يفسر على أنه تقارب مع موسكو أو عداء لها.

تناقض التصريحات الروسية والأوكرانية

يبدو أن الرواية الرسمية الإيطالية حول عدم التنسيق المسبق تتناقض بشكل صريح مع تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى صحيفة بي بي سي البريطانية. كان زيلينسكي قد صرح حينها بأن القوات الأوكرانية لا تطلق مثل هذه الهجمات أبداً دون تشاور مسبق مع شركائها الأوروبيين، مما يضع روما في موقف محرج أمام موقف كييف العلني.

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يشير هذا التناقض الظاهر بين كلام زيلينسكي العلني وتصريحات المصادر الإيطالية إلى وجود فجوة معلوماتية أو دبلوماسية واسعة بين الحلفاء، حيث ترى أوكرانيا أن عملياتها في البحر المتوسط تدخل ضمن استراتيجية أوسع، بينما ترفض إيطاليا تماماً أي استخدام لأراضيها أو مياهها المجاورة كساحة للعمليات التي قد تعقد توازنها السياسي الداخلي.

الآثار السياسية والاستعداد للانتخابات

تقف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمام تحدي مزدوج يتمثل في الحفاظ على تحالفات الناتو الغربية من جهة، وتهدئة المخاوف الداخلية من جهة أخرى. الانتخابات المقبلة العام المقبل تشكل محوراً رئيسياً في حسابات ميلوني، حيث أن تأييد الرأي العام لها مرهون بقدرتها على إدارة الأزمات الدولية دون تعريض الاستقرار المحلي للخطر.

مع تزايد الأصوات التي تدعو لموقف أكثر حياداً أو تقارباً مع موسكو داخل الأحزاب الحاكمة والمعارضة، فإن أي استفزاز إضافي قد يأتي من الجانب الأوكراني أو الروسي يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الحكومة الإيطالية في المرحلة المقبلة.