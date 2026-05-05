ميلوني تستنكر الصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي وتطالب بالتحقق قبل المشاركة

استنكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتشار صور مزيفة لها تم إنشاؤها بتقنية الذكاء الاصطناعي، داعية إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها. وأعربت عن قلقها من استخدام هذه التقنية في الهجمات الشخصية، مشددة على خطورة التزييف العميق.

استنكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ، أمس الثلاثاء، انتشار سلسلة من الصور المُعدّلة بتقنية الذكاء الاصطناعي ، والتي تظهر فيها وهي ترتدي ملابسها الداخلية، وأعربت عن أسفها لاستخدام أي شيء لمهاجمتها.

وكتبت ميلوني على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "تنتشر هذه الأيام عدة صور مزيفة لي، مُولّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويُقدّمها أحد أعضاء المعارضة المُجتهدين على أنها حقيقية". وأضافت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" أن "أي شيء يُستخدم اليوم للهجوم ونشر الأكاذيب". وأكدت قائلة: "المسألة تتجاوزني. إن تقنية التزييف العميق أداة خطيرة لأنها قادرة على خداع أي شخص والتلاعب به وإلحاق الضرر به.

أستطيع الدفاع عن نفسي، لكن الكثيرين لا يستطيعون". واختتمت تصريحاتها بالقول: "لذا، ينبغي تطبيق قاعدة واحدة دائمًا: التحقق قبل التصديق، والتصديق قبل المشاركة.. لأن ما يحدث لي اليوم قد يحدث لأي شخص غدًا". من جانبه، أعرب خبراء في مجال التكنولوجيا عن قلقهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، مشيرين إلى أن هذه التقنيات أصبحت متاحة بسهولة للجميع، مما يرفع مخاطر استخدامها في أغراض ضارة.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الحالات تتطلب تشريعات صارمة للحد من سوء الاستخدام، خاصة في ظل انتشار المعلومات الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما دعت ميلوني إلى تعزيز الوعي العام حول مخاطر التزييف العميق، مؤكدة على ضرورة التعاون بين الحكومات والمنصات الرقمية لمواجهة هذه الظاهرة. وأضافت أن هذه التقنيات لا تهدد فقط الأفراد، بل يمكن أن تُستخدم أيضًا في التلاعب بالسياسة والاقتصاد، مما يجعلها تهديدًا للأمن القومي.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الصور المزيفة، حيث يُشتبه في أن تكون قد نُشرت بهدف التشهير بميلوني وتضليل الرأي العام. كما نوهت ميلوني إلى أن هذه الحادثات تُظهر مدى خطورة عصرنا الرقمي، حيث يمكن لأي شخص أن يصبح هدفًا للتزوير دون أي وسيلة دفاع فعالة. وفي ختام تصريحاتها، دعت إلى تعزيز القوانين التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على ضرورة حماية الأفراد من هذه المخاطر





