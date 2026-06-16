ميمي جمال تتحدث عن دورها في مسلسل 'ورد على فل وياسمين'

في حوار خاص، تتحدث الفنانة ميمي جمال عن شخصيتها في مسلسل 'ورد على فل وياسمين'، وأسباب إعجابها بالدور، وطبيعة العمل الاجتماعي الإنساني، وردود فعل الجمهور.

تواصل الفنانة القديرة ميمي جمال تألقها من خلال مسلسل ' ورد على فل وياسمين '، الذي يحقق تفاعلًا واسعًا منذ عرضه على منصة ' شاهد '، حيث تقدم خلال الأحداث شخصية والدة 'أحلام' التي تجسدها الفنانة صبا مبارك ، في إطار اجتماعي إنساني واقعي.

وفي هذا الحوار الخاص، كشفت ميمي جمال كواليس الشخصية، وأسباب حماسها للمشاركة في العمل، ورأيها في ردود فعل الجمهور على المسلسل. تعد شخصية والدة 'أحلام' التي تجسدها ميمي جمال نموذجًا للأم البسيطة التي تنتمي إلى أسرة من الطبقة المتوسطة وتعيش في أحد الأحياء الشعبية. تواجه هذه الشخصية العديد من التحديات والظروف اليومية، مما يضيف جانبًا إنسانيًا مؤثرًا للعمل.

أشارت ميمي جمال إلى أن ما جذبها للدور هو واقعية الشخصية وتشابهها مع نماذج كثيرة من الأمهات البسيطات في المجتمع، فهي شخصية صادقة ومبهجة بطريقتها الخاصة وتعيش الفرح والحزن بشكل طبيعي، مما يجعلها قريبة من القلب وتصل إلى الجمهور بسهولة. وصفت ميمي جمال طبيعة المسلسل بأنه اجتماعي وإنساني في المقام الأول، حيث يتناول تفاصيل حياتية واقعية تهم الأسرة并能 لمس مشاعر المشاهدين.

أكدت أنها سعيدة جدًا بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على الشخصية والعمل بشكل عام، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في قدرة الجمهور على الشعور بصدق الشخصية والتفاعل معها. كما عبرت عن فخرها بأن أي عمل يحقق نجاحًا ويسعد الجمهور يمثل لها مصدر سعادة، خاصةً عندما يحمل رسالة إنسانية واجتماعية مهمة كما في 'ورد على فل وياسمين'.

اختتمت بالتشديد على أن الأعمال الاجتماعية الواقعية تظل الأقرب إلى قلب الجمهور، مؤكدة أن المسلسل استطاع تقديم حكاية إنسانية صادقة لامست الناس، وانعكس ذلك على النجاح الكبير وردود الفعل الإيجابية منذ بداية عرضه





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