ميناء عيذاب: اكتشاف جديد يسلط الضوء على البنية التحتية للعصور الإسلامية

اكتشف البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في موقع ميناء عيذاب الأثري مجموعة من صهاريج وخزانات المياه الضخمة، إلى جانب عدد من المنشآت والمباني الخدمية.

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نجاح البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن مجموعة من صهاريج وخزانات المياه الضخمة، إلى جانب عدد من المنشآت والمباني الخدمية، في موقع ميناء عيذاب الأثري بمنطقة حلايب على ساحل البحر الأحمر.

وأشار وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إلى أن هذا الاكتشاف يعكس التطور الذي شهدته الموانئ المصرية القديمة، وما تمتعت به من تجهيزات متقدمة لخدمة حركة التجارة والحجاج. وذكر الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاكتشاف يكشف جانبًا مهمًا من المنشآت الخدمية التي اعتمد عليها ميناء عيذاب التاريخي، خاصة صهاريج المياه التي لعبت دورًا رئيسيًا في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

واضافت البعثة على مجموعة من اللقى الأثرية، من بينها كسر فخارية تعود إلى العصر الفاطمي، إلى جانب شظايا من الخزف الصيني المستورد، وهو ما يعكس ازدهار الحركة التجارية بالميناء واتساع شبكة علاقاته البحرية مع مناطق عدة. ويُعد ميناء عيذاب من أبرز موانئ البحر الأحمر خلال العصور الوسطى، إذ مثّل محطة رئيسية للحجاج القادمين من مصر وبلاد المغرب في طريقهم إلى الأراضي المقدسة، فضلًا عن دوره المحوري في حركة التجارة البحرية





