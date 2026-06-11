ميناء دمياط يرسخ مكانته كمركز لوجستي عالمي ويعزز تجارة الترانزيت بين أوروبا والخليج

تقرير مفصل حول نجاحات ميناء دمياط في تشغيل خدمة الترانزيت غير المباشر عبر خط الرورو المصري الإيطالي لربط الأسواق الأوروبية بدول الخليج والعراق.

في ظل التوجهات الاستراتيجية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز إقليمي رائد في مجالات النقل واللوجستيات و تجارة الترانزيت العالمية، وبناءً على الخطط الطموحة التي وضعتها وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للدولة المصرية، يشهد ميناء دمياط طفرة ملموسة ونجاحات متنامية في مستوى خدمات الترانزيت والنقل متعدد الوسائط.

ويهدف هذا التوجه القومي إلى تطوير منظومة الموانئ البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية لتواكب أعلى المعايير الدولية، مما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة تدفقات البضائع من وإلى الموانئ المصرية. وفي هذا السياق، نجح ميناء دمياط في تفعيل خدمة الترانزيت غير المباشر من خلال تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي، وهو ما يعزز من دور الميناء كبوابة استراتيجية ومحور ربط حيوي بين القارة الأوروبية ودول الخليج العربي وجمهورية العراق، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي العابر للحدود.

وتعتمد منظومة التشغيل المبتكرة التي يطبقها الميناء على آلية دقيقة ومنظمة تضمن انسيابية حركة البضائع وسرعة وصولها إلى وجهاتها النهائية بأقل تكلفة وزمن ممكن. حيث تقوم المنظومة على استقبال البضائع والوحدات الواردة من ميناء تريستا الإيطالي عبر خط الرورو المباشر وصولاً إلى ميناء دمياط، ومن ثم يتم نقل هذه الشحنات عبر منظومة نقل داخلي متطورة ومؤمنة وصولاً إلى ميناء سفاجا، ليتم إعادة شحنها مرة أخرى وتوجيهها نحو أسواق دول الخليج العربي والعراق.

هذا الممر اللوجستي المتكامل يساهم بشكل فعال في اختصار الزمن المستغرق في الرحلات البحرية التقليدية بين الأسواق الأوروبية والعربية، ويقلل من التعقيدات الإجرائية والتكاليف التشغيلية، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية المتبعة في إدارة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، مما يجعل من الموانئ المصرية حلقة وصل أساسية لا غنى عنها في حركة التجارة العالمية المعاصرة. وبالحديث عن المؤشرات التشغيلية الملموسة، فقد أثبتت خدمة الترانزيت غير المباشر نجاحاً باهراً منذ تدشينها الرسمي، حيث سجلت الأرقام تطوراً ملحوظاً في حجم التداول منذ الرحلة رقم 66 وحتى الرحلة رقم 77 التي وصلت مؤخراً.

فقد تم تنفيذ 12 رحلة ملاحية متكاملة خدمت سبع دول مستفيدة هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى جمهورية العراق. وقد بلغ إجمالي كميات البضائع التي تم تداولها عبر هذه الخدمة خلال تلك الفترة حوالي 5275.577 طناً، تم نقلها على متن 323 وحدة شحن متنوعة.

وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستفيدة، حيث بلغت الكميات الموجهة إليها 2258.042 طناً، وهو ما يمثل حوالي 42.8% من إجمالي الأوزان المنقولة وبواقع 143 وحدة. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 947.467 طناً بنسبة 18% وبعدد 60 وحدة، تلتها دولة الكويت بإجمالي 858.619 طناً بنسبة 16.3% وبعدد 50 وحدة، بينما توزعت باقي الكميات على بقية الدول المستفيدة، مما يعكس ثقة الأسواق الإقليمية في كفاءة الموانئ المصرية.

وفي تطور ميداني حديث، استقبل ميناء دمياط دفعة جديدة من الوحدات بلغت 49 وحدة، محملة بمجموعة متنوعة من السلع الأساسية والمنتجات الحيوية التي تشمل المواد الغذائية ومنتجات الألبان وأغذية الأطفال، بالإضافة إلى معدات وتجهيزات فنية، بإجمالي وزن وصل إلى نحو 740 طناً، تم تجهيزها لإعادة توجيهها إلى أسواق الخليج والعراق. إن هذا النجاح المستمر يستند في المقام الأول إلى ما يمتلكه ميناء دمياط من بنية تحتية حديثة ومتطورة، ومنظومة خدمات لوجستية متكاملة تتيح تقديم حلول نقل فعالة ومبتكرة.

وتؤكد هذه النتائج قدرة الميناء على توظيف مقوماته التنافسية، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي الفريد على ساحل البحر المتوسط، لترسيخ مكانته كمحور لوجستي عالمي يساهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز نمو التجارة البينية بين القارات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المصري من خلال زيادة الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم مكانة الدولة المصرية كلاعب رئيسي ومؤثر في حركة التجارة الدولية





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