ميناء مسعود يحقق نجاحاً سينمائياً بـ10 ملايين دولار مع فيلم Daniel and the Fiery Furnace

حقق الممثل مينا مسعود نجاحاً كبيراً بإيرادات تبلغ 10 ملايين دولار لفيلمه الجديد، متجاوزاً ميزانيته بمقدار خمسة أضعاف في عرض بدأ في 18 سبتمبر.

حقق الفيلم السينمائي "Daniel and the Fiery Furnace" للممثل العالمي مينا مسعود نجاحاً استثنائياً في شباك التذاكر، حيث سجل إيرادات بلغت نحو 10 ملايين دولار أمريكي. وقد تجاوز هذا الرقم بكثير ميزانية الإنتاج التي قدرت بحوالي مليوني دولار، مما يعني أن حصيلة الفيلم بلغت خمسة أضعاف تكلفته الأولية.

تفاصيل النجاح المالي والجدول الزمني

بدأ عرض الفيلم رسمياً في دور السينما يوم 18 سبتمبر الماضي، وهو التاريخ الذي شهد انطلاق رحلته التجارية الناجحة. يمثل هذا الإنجاز دفعة قوية للأعمال السينمائية المستقلة، خاصة وأن الفيلم استطاع تحقيق هذه الإيرادات المرتفعة رغم اعتماده على ميزانية محدودة مقارنة بالعديد من الإنتاجات السينمائية الكبرى ذات الميزانيات الضخمة.

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قصة درامية وسيناريو مميز

يقدم الفيلم معالجة درامية لقصة تدور أحداثها خلال فترة السبي البابلي، وتتناول تمسك مجموعة من الشخصيات بمعتقداتها وإيمانها الراسخ. يواجه هؤلاء البطلون ضغوطاً وصراعات حادة في ظل سلطة تحاول فرض توجهاتها عليهم، مما يخلق توتراً درامياً قوياً يجذب الجمهور. شارك مينا مسعود بشكل فعّال في إنتاج العمل، بعدما أبدى حماساً كبيراً لتقديم القصة للجمهور في صورة سينمائية تعكس طبيعة الأحداث والرسائل العميقة التي يحملها الفيلم.

طاقم فني وإبداعي متنوع

يضم الفيلم مجموعة متميزة من الفنانين، إلى جانب مينا مسعود وإليjah أليكساندر، ومن بينهم سنجاي ميدا وزكي علي وتشاندان روي سانيال وعدد آخر من الممثلين المحترفين. يأتي العمل من تأليف وإنتاج وإخراج دانيال كومان وماتيو كومان، اللذين نجحا في صياغة رؤية فنية موحدة للمشروع. يواصل الفيلم حالياً رحلته في عدد من الأسواق السينمائية العالمية، إذ يُعرض بنجاح في الولايات المتحدة وإندونيسيا والبرازيل.

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خطط التوسع والأسواق المستقبلية

تتجه خطط التوزيع حالياً نحو توسيع دائرة العرض لتشمل أسواق جديدة في القارتين. هناك خطط مدروسة لطرح الفيلم في أسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا بنهاية عام 2026 ومطلع عام 2027. هذا التوسع الاستراتيجي يعكس ثقة المنتجين والموزعين في قدرة الفيلم على جذب جماهير متنوعة ثقافياً وجغرافياً، مما يضمن استمرار العائدات المالية الإيجابية.

أعمال مينا مسعود السابقة والنجاح المتواصل

على صعيد مشاركاته في السينما المصرية، كان فيلم "في عز الضهر" آخر أعمال مينا مسعود في مصر قبل هذا المشروع الدولي. وقد كان ذلك العمل أول فيلم مصري يتصدر بطولته النجم العالمي مينا مسعود، بمشاركة فنية كبيرة تضم إيمان العاصي وشيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوي ومحمود حجازي وأحمد عزيز ومحمد عز.

القصة والانتشار الرقمي للفيلم السابق

تدور أحداث فيلم "في عز الضهر" حول شاب مصري يجد نفسه ضمن واحدة من أخطر شبكات المافيا الدولية، قبل أن يعود إلى وطنه ويخوض رحلة صعبة بحثاً عن هويته وطريقه نحو الخلاص. كان العمل من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، وقد عُرض عبر منصتي نتفليكس وأمازون برايم في الولايات المتحدة. كما يستعد العمل لطرحه على منصة يانجو بلاي خلال الفترة المقبلة، مما يوسع من قاعدة جمهوره الرقمي.