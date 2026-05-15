ميناء دمياط يحقق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية باستقبال أول شحنة يوريا بنظام الترانزيت المباشر

في إنجاز لوجستي جديد، استقبل ميناء دمياط السفينة ULTRAMED لتفريغ شحنة يوريا صب بنظام الترانزيت المباشر تمهيداً لإعادة تصديرها إلى الهند، مما يعزز مكانته كمركز لوجستي إقليمي.

في إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة اللوجستية في الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، استقبل ميناء دمياط السفينة ULTRAMED التي ترفع علم دولة بربادوس، في عملية تعد الأولى من نوعها في تاريخ الميناء من حيث طبيعة التشغيل والتعامل مع الشحنات بنظام الترانزيت المباشر.

وقد قامت السفينة بتفريغ شحنة ضخمة من مادة اليوريا صب، والتي قدرت حمولتها بنحو ثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثين طناً، وذلك وفقاً لنظام الترانزيت المباشر الذي يهدف إلى تفريغ الشحنة مؤقتاً في ساحات الميناء المجهزة تمهيداً لإعادة تحميلها على سفينة أخرى متجهة إلى دولة الهند. وقد تمت هذه العملية المعقدة وفقاً لأعلى المعايير الفنية والبيئية المعمول بها دولياً، مما يعكس الدقة المتناهية في إدارة العمليات داخل الميناء والالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لتفادي أي تأخير في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يبرز الكفاءة التشغيلية التي وصلت إليها إدارة الميناء في التعامل مع البضائع السائبة.

إن هذه العملية لا تمثل مجرد تفريغ لشحنة تجارية عادية، بل هي بمثابة نقلة نوعية في أنشطة التداول والخدمات اللوجستية التي تقدمها هيئة ميناء دمياط، حيث تبرهن بشكل قاطع على قدرة الميناء الفائقة على تنفيذ عمليات لوجستية متكاملة للبضائع العابرة. وتشمل الدورة التشغيلية في هذا النوع من العمليات استقبال الشحنة، ثم تفريغها بكفاءة وسرعة، وصولاً إلى إعادة شحنها إلى وجهتها النهائية في الهند.

هذا النجاح يعكس مدى تطور البنية التحتية التي يمتلكها الميناء من أرصفة متخصصة ومعدات مناولة حديثة، فضلاً عن الكفاءة البشرية والخبرات الإدارية التي تدير هذه العمليات. كما أن قدرة الميناء على استقطاب مثل هذه الأنماط الجديدة من التشغيل تساهم في تعزيز ثقة التوكيلات الملاحية العالمية في سرعة وكفاءة التشغيل بميناء دمياط، مما يجعله خياراً مفضلاً للشركات الدولية التي تبحث عن الموثوقية والسرعة في نقل بضائعها عبر الممرات الملاحية الاستراتيجية التي تربط الشرق بالغرب.

ومن الناحية الاستراتيجية، يأتي هذا الإنجاز ليتماشى مع الرؤية الشاملة للدولة المصرية في تحويل الموانئ البحرية من مجرد نقاط وصول ومغادرة إلى مراكز لوجستية عالمية تقدم خدمات القيمة المضافة. إن تحويل ميناء دمياط إلى جسر لوجستي يربط بين القارات، وتحديداً بين أوروبا والخليج العربي، يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري عالمي بفضل موقعها الجغرافي الفريد على خريطة الملاحة الدولية. إن عمليات الترانزيت المباشر تساهم بشكل مباشر في زيادة العوائد الاقتصادية للدولة من خلال رسوم الخدمات اللوجستية وتنشيط حركة التجارة العابرة.

علاوة على ذلك، فإن التخصص في التعامل مع مواد استراتيجية مثل اليوريا، التي تدخل بشكل أساسي في صناعات حيوية كالأسمدة والزراعة، يفتح آفاقاً جديدة للميناء للتعامل مع شحنات متنوعة من المواد الكيماوية والصناعية، مما يرفع من درجة التنافسية الإقليمية للميناء أمام الموانئ المجاورة في حوض البحر الأبيض المتوسط ويجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الخدمات المينائية. وفي ختام هذا المشهد التطويري، يظهر جلياً أن ميناء دمياط يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة في مجال النقل البحري واللوجستيات.

إن تضافر الجهود بين الإدارة الفنية والجهات الرقابية والملاحية أدى إلى خلق بيئة عمل محفزة لتسهيل تدفق البضائع. إن النجاح في إدارة شحنة اليوريا المتجهة إلى الهند هو مجرد بداية لسلسلة من العمليات المماثلة التي ستؤكد أن الميناء قادر على استيعاب كافة أنواع الشحنات مهما كانت تعقيداتها التشغيلية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه النجاحات المتتالية إلى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لزيادة عدد رحلاتها إلى الميناء، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني ويدعم استراتيجية مصر في تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات في القطاع الملاحي واللوجستي، بما يضمن استدامة النمو والتميز في تقديم الخدمات المينائية وفقاً لأحدث النظم والبروتوكولات العالمية المتبعة في كبرى موانئ العالم، وهو ما يرسخ دور الميناء كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القومي المصري





