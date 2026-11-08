ميناء دمياط يستقبل قاطرتين بحريتين جديدتين لتعزيز العمليات

هيئة ميناء دمياط تستلم قاطرتي متولي وعرفات من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لرفع كفاءة الخدمات الملاحية وتطوير الأسطول البحري.

شهدت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن مراسم رسمية لتسليم القاطرتين البحريتين الجديدتين، والمعروفتين باسم متولي وعرفات، لصالح ميناء دمياط. تأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من مشروع بناء أربع قاطرات بحرية، حيث وقعت الهيئة التعاقدات اللازمة لتنفيذها ب الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

تطوير الأسطول البحري وتعزيز القدرات التشغيلية

يأتي تسليم هذه الوحدات البحرية في إطار الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية الموجودة لديها، بهدف تعزيز قدراتها التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات الملاحية بشكل ملحوظ. وقد حضر مراسم التسليم عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

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التعاون المؤسسي بين الوزارة والشركة المصنعة

بدأت مراسم الاحتفالات بكلمة ألقاها اللواء بحري خالد خليل قنصوة، والذي استعرض خلالها الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن في تنفيذ مشروعات بناء الوحدات البحرية. وأكد قنصوة على الخبرات والإمكانات الفنية والهندسية المتخصصة التي تمتلكها الشركة، مما يؤهلها للتنافس محلياً وعالمياً، مشدداً على أهمية التعاون مع هيئات الموانئ والنقل البحري.

من جانبه، ألقى اللواء بحري دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، كلمة ثمّن فيها التعاون المثمر والمستمر بين وزارة النقل، ممثلة في هيئات الموانئ المصرية التابعة لها، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن. وأكد نائب الوزير على ضرورة استمرار هذا التعاون والارتقاء به خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف التنمية.

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المواصفات الفنية المتطورة للقاطرات الجديدة

بعد انتهاء المراسم الافتتاحية، انتقل الحضور لمتابعة مراسم تدشين وتسليم الوحدات البحرية والنهرية الجديدة لصالح الهيئات المختلفة، ومن بينها القاطرتان متولي وعرفات لصالح هيئة ميناء دمياط. تتميز هذه القاطرات بمواصفات فنية متطورة للغاية، حيث يبلغ طول كل قاطرة 35 متراً، وعرضها 11.5 متراً، وغاطسها 6.10 متراً.

تتميز القاطرتان بقوة شد تصل إلى 70 طناً لكل منهما، مما يمنحهما قدرة هائلة على التعامل مع السفن الكبيرة. كما تعمل القاطرتان بنظام التراكتورز المتطور، والذي يوفر قدرة عالية على المناورة والدقة الفائقة في تنفيذ عمليات القطر والإرشاد البحري، مما يضمن سلامة الملاحة في الميناء.

السرعة العالية وتأثيرها على خطة التطوير المستقبلية

تصل سرعة كل من القاطرتين إلى 12 عقدة بحرية عند الحمولة الكاملة، مما يعزز من كفاءة عمليات الإبحار والخروج والدخول للميناء. يعكس تسليم هاتين القاطرتين استمرار جهود هيئة ميناء دمياط في تطوير أصولها التشغيلية وتعزيز جاهزية أسطولها البحري، من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة.

يهدف هذا التطوير إلى مواكبة متطلبات التشغيل الحالية ودعم خطط التطوير المستقبلية للميناء، مما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والخدمات. وقد حضر مراسم التسليم أيضاً اللواء شريف ذكي بسيوني دبيس، مساعد قائد القوات البحرية، واللواء ياسر فتحي الشريف، مدير عام جهاز الصناعات والخدمات البحرية.

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كما شارك في الحفل اللواء خالد خليل قنصوة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، إلى جانب عدد من رؤساء هيئات الموانئ وهيئة النقل العام وقيادات تلك الهيئات، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع المشترك.