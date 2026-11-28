رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة تؤكد نجاح المونديال الثاني في أكتوبر وتشير لاستضافة بطولة السيدات في يونيو المقبل بعد تطور ملحوظ في المستويين.

أعربت مي زيندين ، رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، عن ارتياحها البالغ للنجاح الذي شهدته النسخة الثانية من بطولة كأس العالم، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 25 حتى 28 نوفمبر الجاري. وقد أقيمت المنافسات داخل مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى ب مدينة 6 أكتوبر ، حيث جمع الحدث نخبة من المنتخبات العالمية في تظاهرة رياضية ضخمة.

تفاصيل البطولة والمشاركة التاريخية

شهدت النسخة الثانية من المونديال مشاركة واسعة شملت 27 منتخباً عالمياً، موزعة بين منافسات الرجال والسيدات، حيث ضم قطاع الرجال 18 منتخباً، بينما شارك 8 منتخبات للسيدات في سباق اللقب. ويعد هذا العدد من الفرق واحداً من أبرز التجمعات العالمية التي استضافتها البلاد في رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة.

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وقد أبدت رئيسة الاتحاد المصري سعادتها بما تم إنجازه خلال هذه الفترة، مشيدة بالنمو السريع للمنظومة الرياضية التي تأسس اتحادها قبل 18 شهراً فقط. وأكدت زيندين أن هذا العمر القصير للاتحاد لم يكن عائقاً أمام تحقيق نتائج مبهرة، حيث عملوا على التطوير الدائم والتقييم المستمر لنقاط القوة والضعف.

أداء المنتخبات والمصنفات الجديدة

أشارت مي زيندين إلى أن حصول منتخبي الرجال والسيدات على المركز الثامن في البطولة يعتبر إنجازاً كبيراً، خاصة مع الإحتكاك المباشر بكبرى المدارس العالمية. وأعربت عن تفاؤلها الكبير بمستوى منتخب السيدات الذي تم تكوينه منذ شهرين تقريباً، مؤكدة إصرار اللاعبات على المنافسة بشدة مع كبريات المنتخبات العالمية رغم قلة الخبرة.

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كما أشادت رئيسة الاتحاد بنجاح تجربة نظام المصنفات للإعاقات، حيث أصبح الاتحاد يمتلك الآن 6 مصنفيات، وهي خطوة متقدمة مقارنة بالصفر الذي انطلقوا منه. وتابعت بأنها تمتلك حالياً 15 مدرباً من أفضل الكوادر المتوفرة على المستوى القاري، مما يعزز من قدرات الفريق في المستقبل.

استقبال الوفود والتطور المستقبلي

أوضحت زيندين أن الوفود المشاركة في البطولة عبرت عن سعادتها البالغة بوجودها على أرض مصر، مشيرة إلى إعجابها الكبير بالأجواء العامة والفلكلور المصري. كما أشادوا بجودة الطعام المصري ومذاقه المختلف، مما يعكس الجهد المبذول في تقديم تجربة متكاملة للزوار.

وكشفت رئيسة الاتحاد عن عرض مقدم من الاتحاد الدولي للعبة، يقضي باستضافة مصر لبطولة جديدة خلال شهر يونيو المقبل، وستكون هذه البطولة مخصصة خصيصاً لفئة السيدات. وأكدت أن مجلس الإدارة سيعمل على الإرتقاء باللعبة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

الرؤية لتنمية الرياضة محلياً

أكدت مي زيندين أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع اسم مصر في كبرى المحافل العالمية، وذلك من خلال العمل المستمر على تطوير اللاعبين والكوادر التدريبية. وأشارت إلى أنها ستعمل بجد لنشر اللعبة بشكل أوسع داخل ربوع مصر، مستفيدة من الدروس المستفادة من المونديال.

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وختاماً، reiterated مي زيندين أن ما تحقق خلال البطولة يمثل نقطة انطلاق قوية للمستقبل، مع التأكيد على أن الاتحاد لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيزيد من اهتمامه بالشأن الرياضي لتحسين الأداء في البطولات القادمة.