مي عز الدين تروي تفاصيل أيام والدتها الأخيرة: 15 يوما في غيبوبة قبل الرحيل

تحدثت الفنانة مي عز الدين في برنامج صاحبة السعادة عن معاناة والدتها مع مرض الكلى وخضوعها للغسيل الكلوي، ثم دخولها في غيبوبة لمدة 15 يوما قبل وفاتها، وكيف كانت تلك الفترة بمثابة تحضير نفسي للفقد.

في حلقة مؤثرة من برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، تحدثت الفنانة مي عز الدين بكل صراحة وألم عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدتها التي رحلت بعد معاناة طويلة مع المرض.

كشفت مي أن والدتها كانت تعاني من مشكلات في الكلى تفاقمت على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الأخيرة، مما اضطرها للخضوع لجلسات غسيل كلوي بشكل منتظم. وأوضحت أنها حاولت جاهدة التوفيق بين عملها الفني وواجبها تجاه والدتها، فكانت تعمل بشكل مكثف خاصة في المسرح لتتمكن من توفير الرعاية اللازمة وتأمين احتياجات والدتها. بل إنها تمكنت من شراء جهاز غسيل كلوي منزلي لتخفيف عناء التنقل إلى المستشفى.

وأضافت مي أن والدتها كانت شخصية محبة للحياة، لكن تدهور حالتها الصحية جعلها تشعر بصعوبة الاستمرار في الحياة بهذا الشكل. فتكرار جلسات الغسيل وما يصاحبها من آلام وقيود في الطعام والشراب كان يؤثر عليها نفسياً وجسدياً. ورغم ذلك، كانت تحاول أن تبدو مستقرة ومتماسكة أمام ابنتها. وفي يوم الحادثة، كانت مي تؤدي عرضاً مسرحياً، وبعد انتهاء العرض لاحظت من تعابير وجوه الحاضرين أن هناك أمراً غير طبيعي.

فأخبرها فريق العمل بضرورة العودة فوراً إلى مصر، دون إعطائها تفاصيل دقيقة، فقط أبلغوها أن والدتها في المستشفى وأن حالتها متعبة قليلاً. لكنها عندما وصلت إلى المستشفى، اكتشفت أن الأمور أكثر خطورة مما تصورت. وقالت مي إن قلب والدتها توقف أكثر من مرة، وخضعت لصدمات كهربائية لاستئناف النبض، وبعد أن عاد القلب للعمل دخلت الأم في غيبوبة عميقة. لمدة 15 يوماً، كانت مي تذهب يومياً إلى المستشفى وتجلس بجانب والدتها وتنادي عليها بصوت مليء بالأمل والحب، لكن دون جدوى.

قالت إنها قعدت تقريبا 15 يوم تروح كل يوم وتقعد تنادي عليها، لكن والدتها لم تكن تسمعها. وفي اليوم الأخير من تلك الفترة، توفيت والدتها. ورغم الألم، اعتبرت مي أن هذه الفترة كانت لطفاً من الله، لأنها أتاحت لها الفرصة للتدرج في تقبل فكرة الفقد، والاستعداد نفسياً للرحيل. وأكدت مي أنها بعد وفاة والدتها، انهارت نفسياً وعزلت نفسها تماماً عن العالم، خاصة بعد انتهاء تصوير مسلسل قلبي ومفتاحه.

لقد كانت خسارة والدتها بمثابة صدمة كبيرة في حياتها، لكنها تعلمت أن الحياة تستمر، وأن ذكرى والدتها ستبقى محفورة في قلبها. هذا الحديث المؤثر أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور والمتابعين، الذين عبروا عن تعاطفهم مع مي في محنتها، داعين لها بالصبر والسلوان. وتطرقت مي إلى تفاصيل أكثر عن أيام الغيبوبة، حيث كانت تمسك بيد والدتها وتحدثها عن ذكريات جميلة وتتلو الأدعية، لكن دون استجابة. كان الأطباء يخبرونها بأن الفرصة ضئيلة، لكنها تمسكت بالأمل حتى اللحظة الأخيرة.

وبعد الوفاة، انعزلت مي عن الجميع وأغلقت هاتفها ورفضت مقابلة أي شخص. استغرقت فترة الحزن والتعافي شهوراً، لكنها عادت إلى العمل تدريجياً بدعم من أصدقائها المقربين. ووجهت رسالة للجمهور بأن يتمسكوا بأمهاتهم ويقضوا معهن كل لحظة، لأن فقدانها لا يعوض. هذا الجزء من الحوار كان مؤثراً جداً، حيث لم تستطع إسعاد يونس حبس دموعها هي الأخرى.

لقد كان لقاءً إنسانياً بامتياز، كشف عن جانب آخر من حياة الفنانة مي عز الدين، بعيداً عن الأضواء والشهرة. وأكدت مي أن والدتها كانت امرأة قوية ومحبة للحياة، لكن المرض كان أقوى. ورغم الألم، تشعر مي بالامتنان لأنها كانت مع والدتها في تلك الأيام الصعبة، وأن الله منحها فرصة لترعاها حتى النهاية. بهذه الكلمات، اختتمت حديثها مع إسعاد يونس، تاركة للجمهور دروساً في الحب والصبر والوفاء





