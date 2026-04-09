نائب مصري يطالب بتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في ظل التحديات الراهنة

قدم نائب مصري طلب إحاطة يطالب بتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في البلاد، مشيرًا إلى أهمية استغلال المقومات الطبيعية المتاحة لمواجهة تحديات الطاقة.

تقدم النائب سامي سوس ، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء و الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة والإسكان والتنمية المحلية. يهدف الطلب إلى تسليط الضوء على عدم التوسع الكافي في الاعتماد على الطاقة الشمسية في مصر ، رغم توافر المقومات الطبيعية الملائمة والتحديات الراهنة التي تواجه البلاد. في ظل سعي الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الموارد التقليدية، يرى النائب أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية أصبح ضرورة ملحة.

أشار سوس إلى أن مصر تتمتع بمقومات طبيعية فريدة، وعلى رأسها سطوع الشمس على مدار العام واتساع الرقعة الجغرافية الصالحة لمثل هذه المشروعات، مما يجعل الاعتماد على الطاقة الشمسية خيارًا استراتيجيًا. \تضمن طلب الإحاطة تساؤلات جوهرية حول أسباب عدم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. طالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب المقنعة لعدم الاعتماد على الطاقة الشمسية على نطاق واسع، وتساءل عن إمكانية إلزام المؤسسات الحكومية والمشروعات الكبرى والمصانع باستخدام الطاقة الشمسية. كما استفسر عن سبب عدم إلزام المجتمعات العمرانية الجديدة والقائمة بالاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي أو مكمل للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، طرح النائب تساؤلات حول إمكانية إلزام كبار مستهلكي الطاقة مثل المصانع والقرى السياحية والمولات التجارية ومحطات الوقود والعمارات السكنية بالتحول التدريجي إلى الطاقة الشمسية، وكيفية الاستفادة من المساحات غير المستغلة مثل أسطح المباني لإنشاء وحدات توليد طاقة شمسية. أكد سوس أن تعميم استخدام الطاقة الشمسية لم يعد رفاهية بل ضرورة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم التوجه البيئي العالمي. \شدد النائب على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق استيراد أو تصنيع الألواح الشمسية، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية ودعم صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بالطاقة المتجددة. كما قدم رؤية عملية للتنفيذ، مقترحًا إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية تتبناه الدولة، وتوفير التمويل للمشروعات من خلال البنوك بنظام القروض الميسرة أو آليات السداد من الطاقة المنتجة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات. أشار النائب إلى أن مصر تمتلك ثروات طبيعية لا تقدر بثمن متمثلة في الشمس والمساحات الشاسعة، وشدد على ضرورة استغلالها الأمثل. طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة المختصة واستدعاء المسؤولين للرد على التساؤلات وإجراء إجراءات تنفيذية عاجلة، مؤكدًا أن تطبيق هذه الرؤية سيكون له أثر كبير على منظومة الطاقة في مصر قبل فوات الأوان. في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 30 مسجدًا في 11 محافظة مصرية في اليوم التالي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines