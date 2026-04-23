نائب الإسماعيلية يلتقي رئيس القنطرة غرب لمناقشة ملف الإشغالات وتيسيرات التراخيص

النائب موسى خالد موسى يبحث مع رئيس مدينة القنطرة غرب سبل تنظيم الإشغالات وتخفيف الأعباء عن أصحاب المحلات التجارية من خلال تخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات.

التقى النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب الموقر عن محافظة الإسماعيلية ، بالمهندس محمد عيد، رئيس المركز والمدينة في القنطرة غرب ، في إطار زيارة ميدانية هامة قام بها النائب لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع والاستماع إلى هموم المواطنين.

جاء هذا اللقاء في سياق اهتمام النائب المستمر بقضايا الإسماعيلية وأهلها، ورغبته في إيجاد حلول عملية وفعالة للتحديات التي تواجههم، وخاصة فيما يتعلق بملف الإشغالات والتحديات التي يواجهها أصحاب المحلات التجارية في المنطقة. وقد شهد اللقاء مناقشات بناءة حول سبل تنظيم الشارع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح أصحاب الأعمال والمواطنين على حد سواء.

خلال اللقاء، أكد المهندس محمد عيد على أن الجهود الحالية التي يبذلها المركز والمدينة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير ومحافظ الإسماعيلية، والتي تركز على تنظيم الشارع وفرض الانضباط العام، مع توفير كافة التيسيرات الممكنة لأصحاب الأنشطة التجارية. وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هناك حزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء عن أصحاب المحلات التجارية، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال تخفيض رسوم إصدار التراخيص بنسبة 50%، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار.

كما تم التأكيد على تسهيل إجراءات استخراج رخص الإشغال بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، وذلك بهدف دمج أكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة. إن هذه الإجراءات تعكس رؤية واضحة من القيادة المحلية للمحافظة، وهي رؤية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

إن هذا التحرك الميداني للنائب موسى خالد موسى يعكس حرصه الشديد على التواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية والمواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على ترجمتها إلى واقع ملموس. فالنائب يؤمن بأن الحلول الحقيقية لا تأتي إلا من خلال العمل الميداني والتفاعل المباشر مع المجتمع، وليس من خلال الحلول النظرية التي قد لا تتناسب مع احتياجات الواقع.

كما أن هذا النهج يعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويساهم في بناء علاقة قوية ومتينة بينهما، وهو ما يعتبر أساساً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل حجم المخالفات وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، فضلاً عن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. إن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار المحلي في مختلف القطاعات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويؤكد النائب موسى خالد موسى على استمراره في متابعة هذه الملفات، والعمل على إيجاد المزيد من الحلول التي تساهم في تحقيق التنمية والرخاء لأهل الإسماعيلية





الإسماعيلية القنطرة غرب الإشغالات التراخيص النائب موسى خالد

