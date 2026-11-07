نائبة وزيرة التضامن تفتتح السوق الخيري لدعم تمكين ذوي الإعاقة

افتتحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مرجريت صاروفيم السوق الخيري السنوي لدعم ذوي الإعاقة بمنتجات حرفية وصناعية متنوعة في القاهرة.

افتتحت المهندسة مرجريت صاروفيم ، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات السوق الخيري السنوي ل جمعية الشابات المسيحية ، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتسهيل سبل العيش لهم. حضر حفل الافتتاح كل من الأستاذ سامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والمهندسة نيفين لورانس، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى الأستاذة ماجدة برسوم، عضوة مجلس الإدارة. وقد شهد الحدث حضورًا كبيرًا لقيادات العمل بالوزارة وأعضاء مجلس الإدارة وجمع غفير من الجمهور المهتم بقضايا العمل الاجتماعي.

تفقد صاروفيم معروضات ذوي الإعاقة والحرف اليدوية

تفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة السوق الذي يضم منتجات متميزة من إنتاج أبناء الجمعية من ذوي الإعاقة، حيث شملت المعروضات أعمال الفخار وأشغال النول والكليم والسجاد. كما تعرضت شنائب أو حقائب متنوعة بتصميماتها وألوانها الجذابة، فضلًا عن منتجات مشروع الوجبات الجاهزة بالجمعية. وحرصت المهندسة مرجريت صاروفيم على تبادل الحوار مع العارضات، وأبدت إعجابها بالمعروضات التي تتسم بمهارة عالية وتظهر إبداعهم الفعلي.

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تنوع المنتجات بين الغذاء والحرف التقليدية والديكورات

شملت المعروضات أيضًا منتجات للجمعيات المشاركة على مستوى الجمهورية، تنوعت بين المنتجات الغذائية والمصنوعات الخشبية من خشب السرسوع والمفروشات والملابس. وتضمنت الأركان الإكسسوارات النحاسية والمطعمة بالأحجار وأشغال الكروشيه ومنتجات الديكورات المنزلية المميزة والخاصة بالأعياد. كما عرضت مشغولات الجلود ومستحضرات التجميل، مما يعكس تنوع المهارات المتاحة للفئات المستهدفة في السوق.

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الوزارة تدعم الحرف التراثية كمحور للتمكين الاقتصادي

أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على دعم الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها أحد محاور التمكين الاقتصادي التي تسهم في الحفاظ على الهوية والتراث المصري. وأوضحت أن ذلك يتم من خلال مساندة الحرفيين وتطوير مهاراتهم، إلى جانب دمج جودة المنتجات بالتصميمات العصرية. وأشارت إلى أهمية التوسع في إتاحة منافذ تسويقية متنوعة لعرض منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة أمامها محليًا ودوليًا لتعزز فرص العمل والإنتاج، خاصة للنساء والأسر الأولى بالرعاية.

خدمات مركز الرجاء وبرامج رعاية الأمومة والطفولة

تضم جمعية الشابات المسيحية "مركز الرجاء لخدمة الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية"، الذي يقدم لهم الخدمات الأكاديمية والتأهيلية تحت إشراف نخبة من المتخصصين الأكاديميين. كما تقدم الجمعية برامج لرعاية الأمومة والطفولة، ودار حضانة، ودار ضيافة للمغتربات، وخدمات متخصصة للمرأة. ويعكس هذا التوسع في الخدمات دور الجمعية الممتد بجانب السوق الخيري لدعم الفئات المستهدفة بشكل شامل ومستدام.