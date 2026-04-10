نائب رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة

هنأ الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، قداسة البابا تواضروس الثاني والمسيحيين في مصر والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع، مع استعراضه لبعض القضايا الاقتصادية والتنموية.

هنأ الدكتور حسين عيسى ، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال ب عيد القيامة المجيد. وعبر الدكتور عيسى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على قداسة البابا بموفور الصحة والعافية، وعلى جميع المسيحيين في مصر والعالم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكد على أهمية هذه المناسبات الدينية في تعزيز قيم التسامح والمحبة والتآخي بين جميع أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لمصر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وشدد على ضرورة التمسك بروح المواطنة الحقة والتكاتف من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع. كما أشاد بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الحفاظ على النسيج الوطني المصري وتعزيز قيم التعايش السلمي. كما أعرب الدكتور عيسى عن تقديره للدور الذي يلعبه المسيحيون المصريون في بناء وتنمية الوطن، مؤكدًا على أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني وشركاء في بناء مصر الحديثة. وتمنى للجميع عيد قيامة مجيدًا مليئًا بالفرح والسعادة والسلام، وأن يكون هذا العيد بداية لعهد جديد من الازدهار والتقدم لمصر وشعبها.\من جهة أخرى، استعرض الدكتور عيسى خلال تهنئته العديد من القضايا الاقتصادية الهامة التي تشغل بال الحكومة المصرية، مؤكدًا على سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار وتنمية الصادرات. وأكد على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، والتصدي لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار. كما تحدث عن أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. وشدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفي سياق متصل، أشار الدكتور عيسى إلى جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكدًا على أن هذه الجهود تهدف إلى بناء دولة قوية تحترم سيادة القانون وتحقق العدالة الاجتماعية.\وفي سياق متصل، سلط الدكتور عيسى الضوء على أهمية التنمية الاجتماعية المتوازنة، مؤكدًا على ضرورة توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لجميع المواطنين. وأشار إلى جهود الحكومة في تطوير قطاع الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع. وتحدث عن أهمية تطوير قطاع التعليم ورفع كفاءة المعلمين وتحسين المناهج الدراسية، وتوفير فرص التعليم الجيد للجميع. كما أكد على أهمية دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وتحسين مستوى معيشتهم. واختتم الدكتور عيسى تهنئته بتأكيد حرص الحكومة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبناء مستقبل مشرق لمصر وشعبها. وتمنى للجميع عيد قيامة سعيد، وأن يعم السلام والمحبة والأخوة بين جميع أبناء الوطن





