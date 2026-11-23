نائب وزير الخارجية نبيل حبشي يعقد لقاءً مع الجالية في زامبيا لتفعيل مبادرات مثل بيتك في مصر وعلاجك في مصر وتعزيز الخدمات القنصلية.

عقد السفير نبيل حبشي ، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، اجتماعاً افتراضياً يوم الأحد الموافق ٢٢ نوفمبر مع أبناء الجالية المصرية المقيمة في زامبيا. وقد حضر هذا اللقاء السفير حداد الجوهري ، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفيرة ميادة عصام ، سفيرة مصر لدى زامبيا ، في إطار حرص وزارة الخارجية على تعزيز التواصل المباشر مع الجاليات.

أولويات رعاية المصريين بالخارج والوزيرة الخارجية نبيل حبشي

أكد نائب وزير الخارجية أن رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية. مشدداً على حرص الوزارة على تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم، بما يضمن توفير بيئة آمنة وميسرة لهم.

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وتطرق السفير نبيل حبشي خلال كلمته إلى استعراض عدد من المبادرات الحكومية الموجهة خصيصاً للمصريين بالخارج. من أبرز هذه المبادرات مبادرة "بيتك في مصر" التي تهدف لحفظ الحقوق العقارية، ومبادرة "علاجك في مصر" لدعم القطاع الصحي، بالإضافة إلى مبادرة "معاشك بكرة بالدولار" لضمان استقرار المعاشات.

كما أشار نائب وزير الخارجية إلى مبادرة "اتكلم عربي" التي تسعى للحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى الأبناء، فضلاً عن الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي. وتم الإعلان عن التشغيل التجريبي لتطبيق "مصري بالخارج" الذي يهدف إلى تسهيل المعاملات القنصلية وتقليل الإجراءات البيروقراطية.

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إسهامات الجالية المصرية في زامبيا والتعاون الثنائي

من جانبها، أشادت السفيرة ميادة عصام بالدور الإيجابي الذي تلعبه الجالية المصرية في زامبيا. مؤكدة على إسهاماتهم الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما في المجالات الطبية والثقافية والاستثمارية التي تعكس التعاون المثمر.

وخلال الاجتماع، تم فتح المجال لحوار تفاعلي مع أبناء الجالية الحاضرين. حيث تم الاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مما يعكس شراكة حقيقية بين السفارة والمقيمين.

وأكد نائب وزير الخارجية أثناء الحوار الحرص الكبير على متابعة مطالب المواطنين في الخارج. مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذه المقترحات والعمل الجاد على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، مما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

مستقبل الخدمات القنصلية وتطبيقات التواصل الرقمي

يعكس هذا الاجتماع المباشر التزام وزارة الخارجية بالاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين في الخارج. خاصة مع التوجه نحو الاعتماد الكلي على الحلول الرقمية التي توفر وقت وجهد المواطنين في إجراء المعاملات الضرورية.

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وستستمر وزارة الخارجية في عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لجمع الملاحظات ومعالجة أي معوقات قد تواجه الجاليات. بما يدعم صورة مصر كدولة حريصة على سلامة مواطنيها وراحتهم في كل أرجاء العالم.

ويأتي هذا اللقاء تزامناً مع الجهود العالمية لتحديث أنظمة الهجرة والعمل القنصلي. مما يضع مصر في موقع متقدم من حيث استجابة النظام الإداري لمتطلبات العصر ومتطلبات مواطنيها المقيمين خارج البلاد.