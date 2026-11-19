وكيل لجنة القوى العاملة يناقش زيادة المعاشات ورفع اشتراك المصريين بالخارج مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين الوضع المالي للمستفيدين.

كشف النائب إيهاب منصور ، وكيل لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مجموعة من المقترحات الطموحة الرامية إلى رفع قيمة المعاشات وتحسين الوضع المالي للمستفيدين منها. وأكد النائب في تصريحات خاصة نشرتها بوابة أخبار اليوم أن الأرقام الحالية للمعاشات لا تليق بالمواطنين ولا تكفي لتوفير الدواء والرعاية اللازمة، مشيراً إلى أنه قد عرض هذه القضية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مقترحات زيادة المعاشات والاشتراكات الذاتية

وقد استجاب اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للمقترح موضحاً أن ما يتقاضاه مستحق المعاش يعتبر مكافأة عادلة بالنسبة لما كان يتم خصمه من راتبه خلال فترة العمل. وأكد اللواء جمال عوض أنه لا مانع من زيادة قيمة المعاشات شريطة أن يتم زيادة المبلغ التأميني المقتطع منه أيضاً، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إعداد دراسة رسمية بخصوص هذا المقترح. كما أشاد اللواء جمال عوض بانفتاح الهيئة على دراسة المقترحات والتعاون مع النائب إيهاب منصور فيما يخص قضايا المستفيدين من المعاشات.

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توسيع قاعدة المشتركين للحاقين غير المنتظمين

تطرق النائب إيهاب منصور إلى مقترح آخر يتعلق بزيادة عدد المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي، موضحاً أن القانون يسمح لأي شخص لا يعمل في وظيفة منتظمة، سواء كانت في الحكومة أو قطاع خاص، بأن يؤمن على نفسه. وأشار إلى أن كثيراً من المواطنين لا يعرفون عن هذا الأمر، مما يستدعي إجراء حملات توعوية وتعريفية لكي يستفيدوا ويحصلوا على معاش عند التقاعد. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع قاعدة الدعم الاجتماعي وتقليل أعداد غير المغطين تأمينياً.

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دور المصريين في الخارج في تعزيز الموارد

شدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن زيادة عدد المشتركين تتضمن في مقترحه فئة المصريين في الخارج، معتبراً أنه من غير المنطقي أن يعيشوا بشكل دائم في الخارج دون المساهمة في موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. واقترح أن يدفع كل منهم عشرة دولارات شهرياً، وهو مبلغ لا يعني لهم شيئاً لكنه يعني الكثير للدولة من حيث زيادة موارد الهيئة. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيزيد من دخل الدولة من العملة الصعبة، ويكون كمن يضرب عصفورين بحجر واحد.

التنسيق الحكومي وتطبيق المقترحات قريباً

أوضح النائب إيهاب منصور أنه عرض هذا الأمر على نائب وزير الخارجية الذي اجتمع معه صباح اليوم في إطار مناقشات إستراتيجية المصريين في الخارج، وذلك تمهيداً لدراسة الأمر بشكل جدي. وأكد أن الحكومة تسمع جيداً لهذه المقترحات، متمنياً أن نرى تطبيقها في الأمد المنظور بما ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات. وتأتي هذه المبادرات في ظل توجهات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الموارد المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.