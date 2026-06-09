نائب رئيس المصري البورسعيدي يعبر عن فرحته بكأس عاصمة مصر ويشيد بجماهير الفريق

تصريحات الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي بعد تتويج الفريق بلقب كأس عاصمة مصر، حيث عبر عن سعادته الكبيرة وأشاد بدور الجماهير والجهاز الإداري بقيادة كامل أبو علي، ووجه التحية للرابطة على تنظيم البطولة.

أكد الحسيني أبو قمر ، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي ، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس عاصمة مصر ، مشيدًا بالدور الذي لعبته جماهير النادي في دعم الفريق طوال مشوار البطولة.

وقال أبو قمر في تصريحات نقلها برنامج numbr one الذي يقدّم الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC إن الحمد لله على تحقيق هذه البطولة المهمة وهي تمثل فرحة كبيرة لجماهير النادي المصري التي تستحق هذا الإنجاز. وأضاف أن جمهور المصري جمهور عظيم وحرص على التواجد ومساندة الفريق منذ الصباح الباكر وكان له دور مهم في تحفيز اللاعبين ودعمهم طوال المباراة.

وأوضح أنه يوجه التحية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة والقائمين عليها على التنظيم المميز لبطولة كأس عاصمة مصر التي خرجت بصورة جيدة تعكس تطور الكرة المصرية. وتابع أن جماهير المصري دائمًا لديها ثقة كبيرة في فريقها وتؤمن بقدرته على المنافسة وحصد البطولات، وهدفنا الأساسي هو إسعاد هذا الجمهور العظيم وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد بدور كامل أبو علي رئيس النادي الذي له دور كبير فيما وصل إليه النادي المصري حاليًا سواء على المستوى الإداري أو الرياضي وكان داعمًا قويًا للفريق في جميع المراحل. واختتم تصريحاته قائلًا إن كامل أبو علي وجماهير المصري العظيمة يستحقون كل الشكر والتقدير بعد التتويج بلقب كأس عاصمة مصر، وسيحتفل اليوم في بورسعيد بهذا الإنجاز الكبير حتى الساعات الأولى من الصباح





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النادي المصري البورسعيدي كأس عاصمة مصر الحسيني أبو قمر جماهير المصري كامل أبو علي

United States Latest News, United States Headlines