نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر منظومة النقل البديلة لترام الرمل بالإسكندرية

تقدم النائب أحمد علاء فايد بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بسبب تعثر منظومة النقل البديلة لترام الرمل بالإسكندرية، وشبهات إهدار المال العام، والمخاطر المرورية المحتملة. ويطالب النائب بتوضيح الموقف وصرف المستحقات المتأخرة ووقف عمليات الهدم.

تقدم النائب أحمد علاء فايد بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزيرة التنمية المحلية، مسلطًا الضوء على تعثر منظومة النقل البديلة ل ترام الرمل في الإسكندرية ، وما يثيره ذلك من شبهات حول إهدار المال العام ، بالإضافة إلى المخاطر الجسيمة المتمثلة في الشلل المروري المحتمل نتيجة إيقاف الترام قبل توفير بديل فعال وموثوق.

وأشار النائب إلى أن الحكومة تؤكد باستمرار التزامها بتطوير النقل الجماعي والبنية التحتية، إلا أنه شهد هدم محطات ترام الرمل التاريخية بالتزامن مع توقف الترام، والاعتماد على نظام بديل يواجه صعوبات جمة. هذه الصعوبات تتجلى في تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين وأصحاب المركبات، مما أثار غضبًا واستياءً واسع النطاق، بالإضافة إلى المخاوف من شلل مروري كامل للمدينة.

ويؤكد النائب أن ترام الرمل يمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإسكندرية ووسيلة نقل رئيسية لآلاف المواطنين لعقود طويلة، وأن إيقافه أو تقليص خدماته دون ضمان بديل كفء يشكل تهديدًا لحركة المواطنين، خاصة في مدينة تعاني من ازدحام مروري متزايد. وقد أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير وسائل نقل بديلة تتضمن أتوبيسات وميني باص وميكروباص، بالتعاقد مع شركة نقل جماعي تعمل في الإسكندرية منذ عام 2009.

وقد تم الاتفاق مع أصحاب السيارات على استئجار الميكروباص مقابل 50 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى راتب شهري للسائق يبلغ 5 آلاف جنيه مقابل 8 ساعات عمل، مع تحمل المستأجر جميع تكاليف التشغيل، وخصم 10% من الإيرادات. لكن الأزمة تفاقمت بسبب عدم صرف المستحقات المالية للملاك والسائقين، حيث أفاد البعض بعدم حصولهم على مستحقات تصل إلى 80 ألف جنيه عن شهري فبراير ومارس، بالإضافة إلى محاولة صرف شيك بدون رصيد بقيمة 191 ألف جنيه.

وامتدت الأزمة لتشمل العاملين في المشروع، حيث تأخرت رواتبهم لعدة أشهر، مما دفع البعض إلى ترك وظائفهم. كما وردت شكاوى حول الارتباك في التشغيل، وعدم وضوح خطوط السير، وتكدس الركاب، ونقص المركبات، وعدم مراعاة كبار السن وذوي الإعاقة. وفي الوقت نفسه، بدأت عمليات إزالة محطات الترام التاريخية، مثل محطة بولكلي، والتي قيل إنها مسجلة ضمن المباني ذات الطابع المعماري المميز، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة قبل الهدم.

كما أثيرت تساؤلات حول عمليات تخريد وبيع عربات الترام القديمة، والتي شملت 41 قطارًا بإجمالي 123 عربة، بالإضافة إلى شبكات كهرباء وقضبان ومعدات وورش، بقيمة إجمالية بلغت نحو 176 مليون جنيه. والأكثر إثارة للقلق، ما تم تداوله بشأن وجود تحذيرات رسمية سابقة من احتمالية حدوث شلل مروري واسع في المدينة حال تنفيذ مشروعات النقل الكبرى بشكل متزامن دون توفير بدائل حقيقية وآمنة وفعالة.

النائب يؤكد على ضرورة التطوير، لكنه يشدد على أن التطوير الحقيقي لا يتم عبر تعطيل خدمة قائمة قبل ضمان كفاءة البديل، ولا بتحميل المواطنين والعاملين نتائج قرارات غير مكتملة التخطيط، ولا بالمساس بتراث المدينة دون شفافية كاملة وإجراءات قانونية واضحة. ويطالب النائب بتوضيح موقف منظومة النقل البديلة، والتدخل العاجل لصرف المستحقات المتأخرة، ووقف عمليات الهدم الإضافية لمحطات الترام التاريخية، وفتح تحقيق شامل في عمليات التخريد والبيع





